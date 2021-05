Projet de loi 96: Québec pourra amender sa part de la Constitution, reconnaît Trudeau

François Legault pourra bel et bien modifier la Constitution canadienne afin d’y inscrire la spécificité linguistique du Québec en tant que nation, de l’avis d’Ottawa. Muni d’avis légaux de son propre gouvernement fédéral, Justin Trudeau a reconnu mardi qu’il serait « parfaitement légitime » pour le gouvernement québécois d’amender seul le texte de loi.

« Ce que nous comprenons par nos analyses initiales, c’est qu’effectivement le Québec a le droit de modifier une partie de la Constitution pour souligner d’ailleurs les constats que nous avons déjà fait au niveau du gouvernement fédéral : c’est-à-dire que le Québec consiste une nation et que c’est une province où la langue officielle est le français », a certifié Justin Trudeau, en commentant pour la première fois le projet de loi 96 déposé la semaine dernière par le gouvernement caquiste et venant réformer la loi 101 au Québec.

Bien que l’équipe de François Legault comptait sur l’avis du constitutionnaliste Benoît Pelletier pour promettre qu’il pourrait ajouter de façon unilatérale deux articles à la section de la Constitution de 1982 portant sur le Québec, le gouvernement fédéral ne s’était pas encore prononcé sur la question.

Le premier ministre Trudeau a cependant prévenu du même souffle qu’il surveillerait en contrepartie le sort réservé aux droits des minorités linguistiques, dont la minorité anglophone du Québec. « Nous allons évidemment nous assurer qu’on est en train de respecter les protections qui sont là ailleurs dans la Constitution, particulièrement pour les anglophones au Québec. »

Ottawa a tout de même à l’œil le projet de loi

À la suite du dépôt du projet de loi 96 du gouvernement Legault jeudi dernier, les ministres libéraux de Justin Trudeau ont refusé d’assurer que le fédéral s’abstiendrait de participer à toute contestation éventuelle du projet de loi 96. Le premier ministre fédéral n’a pas offert cette garantie lui non plus, mardi.

« Nous allons regarder le parcours de ce projet de loi », a répondu M. Trudeau, en rappelant qu’il sera étudié à l’Assemblée nationale, en commission parlementaire et qu’il pourrait être modifié en cours de route. « Mais je peux rassurer tous les Québécois et tous les Canadiens que nous allons être là, en tant que partenaires, pour s’assurer [à la fois] de la protection de la langue française et de la défense des droits », a-t-il semblé servir en guise d’avertissement.

Le projet de réforme de la loi 101 du ministre caquiste Simon Jolin-Barrette prévoit notamment ajouter deux articles à la Constitution canadienne, dans la section portant spécifiquement sur la province du Québec : que « Les Québécoises et Québécois forment une nation » et que « Le français est la seule langue officielle du Québec ».

La présidente du Quebec Community Groups Network s’était indignée du « coup de massue constitutionnel » proposé par la CAQ, dès le dépôt du projet de loi la semaine dernière. Mme Jennings, une ancienne députée libérale fédérale, avait aussi déploré que la proposition législative menace « la vitalité de la communauté d’expression anglaise » et « les droits fondamentaux de ses membres ».