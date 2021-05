Marc Garneau souligne l’importance de protéger les journalistes

Le Canada a insisté samedi sur « l’importance fondamentale de protéger les journalistes » après l’attaque israélienne contre un bâtiment abritant des médias internationaux à Gaza, et appelé à des « mesures immédiates » pour mettre fin à la violence.

Indiquant dans un tweet que le Canada suit « avec une grande inquiétude » la situation en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a appelé « toutes les parties » à prendre des « mesures immédiates pour mettre fin à la violence, désamorcer les tensions et protéger les civils, réfugiés, journalistes et médias ».

Il a réitéré « l’importance fondamentale » pour le Canada de protéger les journalistes, soulignant que ceux-ci « doivent être libres de faire leur travail » et que leur « sûreté et sécurité doivent toujours être assurées » .

À Gaza, l’immeuble de 13 étages qui abritait notamment les équipes de la chaîne d’information qatarie Al-Jazeera et l’agence de presse américaine Associated Press (AP) a été pulvérisé par des frappes de l’armée israélienne qui avait demandé préalablement l’évacuation de l’immeuble.