Ottawa intervient en cour pour sauver l’oléoduc Ligne 5 aux États-Unis

Le gouvernement de Justin Trudeau hausse le ton dans le différend opposant le Michigan à la pétrolière canadienne Enbridge, dont l’un des oléoducs est menacé de fermeture par l’État américain. Le Canada a décidé d’intervenir dans la poursuite judiciaire sur ce dossier.

« La ligne 5 est essentielle à la sécurité et à la prospérité économique du Canada », argue le mémoire déposé devant la cour fédérale du district ouest du Michigan mardi.

Le Canada surveillait de près ce dossier depuis plusieurs mois. Il s’en était tenu, jusqu’ici, à faire pression auprès des autorités américaines pour sauver l’oléoduc. Le fédéral a cependant sauté dans l’arène judiciaire, à la veille de l’échéancier fixé par la gouverneure du Michigan pour qu’Enbridge cesse mercredi les opérations de sa Ligne 5 qui traverse son État pour acheminer le pétrole de l’Alberta jusqu’en Ontario et au Québec.

« La canalisation 5 est une infrastructure vitale pour le Canada et les États-Unis », a martelé le ministre canadien des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, en annonçant l’intervention du gouvernement. « Ce pipeline est aussi important pour le Canada que pour les États-Unis », a-t-il fait valoir dans une déclaration écrite. « [L’oléoduc] demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace de transporter du carburant vers les raffineries et les marchés, et constitue une source d’énergie fiable pour le Michigan, l’Ohio, la Pennsylvanie, l’Ontario et le Québec. »

À Washington et Ottawa de régler la question

La gouverneure du Michigan, la démocrate Gretchen Whitmer, a fait campagne l’automne dernier en promettant de révoquer le permis de l’oléoduc Ligne 5 d’Enbridge. La cause est maintenant devant un tribunal fédéral et les parties intéressées avaient jusqu’à ce mardi pour réclamer d’y prendre part. C’est dans ce contexte que le gouvernement canadien a annoncé avoir déposé un mémoire en tant qu’amicus curiae (ami de la cour).

Ottawa indique, dans son mémoire, appuyer le processus de médiation en cours entre Enbridge et l’État du Michigan, mais réclame également que la cause soit entendue en Cour fédérale plutôt que par un tribunal de l’État tel que réclamé par le Michigan — ce qui permettrait d’écourter le long processus d’appels attendu dans ce dossier, espère le Canada.

Le mémoire du gouvernement canadien argue en outre qu’en signant un Accord de 1977 sur les pipelines de transit les États-Unis se sont engagés à « ne pas nuire à l’exploitation des pipelines internationaux pour l’acheminement d’hydrocarbures ». La cour devrait donc, de l’avis d’Ottawa, empêcher la fermeture de l’oléoduc en attendant que les deux gouvernements fédéraux poursuivent leurs pourparlers en vue de régler le différend. Le mémoire d’Ottawa est signé par l’avocat Gordon D. Giffin, qui a été ambassadeur des États-Unis au Canada de 1997 à 2001 et qui est aujourd’hui au cabinet Dentons.

La « sécurité énergétique » est en jeu

Le bureau du ministre O’Regan a pris soin d’annoncer l’intervention judiciaire du gouvernement après la fin du point de presse du premier ministre Justin Trudeau. Celui-ci s’est donc contenté de répéter que son gouvernement allait « toujours faire ce qui est nécessaire […] pour défendre la sécurité énergétique des Canadiens ».

Le gouvernement est « préoccupé par le potentiel d’une fermeture de la ligne 5 », a insisté M. Trudeau. « C’est pour ça que nous travaillons depuis des mois avec nos homologues aux États-Unis, qu’on encourage la médiation directe entre la compagnie Enbridge et l’État du Michigan. Et on va continuer de faire partie de ces discussions et d’encourager une résolution », a-t-il assuré.

Le premier ministre Trudeau a soulevé la question avec le président américain Joe Biden de même qu’avec la vice-présidente Kamala Harris. Le ministre O’Regan défend également la position d’Ottawa et d’Enbridge auprès de son homologue américain, tout comme les ministres des Affaires Étrangères, Marc Garneau, et des Transports, Omar Alghabra, auprès de leurs propres vis-à-vis.

La gouverneure Whitmer déplore que l’oléoduc Ligne 5, vieux de 68 ans, traverse le détroit de Mackinac et menace ainsi l’écosystème des Grands Lacs qui serait complètement perturbé par un possible déversement.

Mme Whitmer souhaite révoquer l’autorisation de 1953 qui permettait à Enbridge de traverser la région. Elle avait donné à la pétrolière jusqu’à ce mercredi pour fermer l’oléoduc qui transporte tous les jours 540 000 barils de pétrole léger, de brut synthétique et de liquides de gaz naturel jusqu’à Sarnia en Ontario. La ligne 9B prend ensuite le relais vers le reste de l’Ontario et jusqu’au Québec.

Enbridge s’est tourné vers les tribunaux pour contester cette tentative de l’obliger à fermer ses robinets. Les deux partis sont présentement en médiation.

Le gouvernement canadien espère qu’Enbridge et le Michigan en viennent à une entente, mais d’ici là Ottawa a décidé de prendre part à la poursuite judiciaire.

La pétrolière estime qu’elle peut continuer d’exploiter son oléoduc tant qu’un ordre de la cour ne lui ordonne pas formellement le contraire.

La fermeture de la Ligne 5 menacerait l’approvisionnement en pétrole de l’Ontario et du Québec. Le premier ministre québécois François Legault a lui-même discuté du dossier avec la gouverneure Whitmer en décembre dernier.