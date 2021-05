Le commissariat à la protection de la vie privée enquête sur Pornhub

L’organisme fédéral chargé de la protection de la vie privée des Canadiens a déclaré qu’il enquêtait sur Pornhub au sujet de possibles violations liées à du contenu non consensuel publié en ligne.

En comité parlementaire lundi, le commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, a indiqué que son bureau enquête sur le site pornographique et sa société mère montréalaise, MindGeek, à la suite de témoignages de femmes accusant Pornhub d’avoir ignoré leurs demandes de suppression de vidéos.

Plus d’une centaine de victimes et de nombreux législateurs ont également appelé à une enquête criminelle sur MindGeek, alléguant que la compagnie met régulièrement en ligne des vidéos de pornographie juvénile et d’agressions sexuelles, ainsi que du contenu enregistré ou publié sans le consentement des sujets.

MindGeek a nié toutes les accusations d’actes répréhensibles, affirmant être un leader mondial dans la prévention de la distribution de vidéos et d’images liées à l’exploitation sexuelle et n’avoir aucune tolérance pour le contenu non consensuel ou incluant des sévices sexuels contre des enfants.

M. Therrien explique que le consentement est requis pour divulguer des renseignements personnels en vertu de la loi fédérale et que, même s’il est accordé, les entreprises ne peuvent pas utiliser ces informations si cela peut être jugé inapproprié par une « personne raisonnable ».

Le commissaire refuse de révéler plus d’informations au sujet de l’enquête en cours sur le géant de la pornographie.