Ottawa déploie des militaires en Nouvelle-Écosse pour aider au dépistage de la COVID-19

Devant l’accélération de l’épidémie de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé l’envoi de 60 soldats pour aider dans les centres de dépistage de la province.

M. Trudeau a affirmé mardi en conférence de presse que la province avait demandé de l’aide alors qu’elle enregistre depuis trois jours des records dans son bilan de quotidien de cas. La Nouvelle-Écosse est la deuxième province, après l’Ontario, à recevoir l’aide de l’armée durant la troisième vague d’infections.

Le gouvernement néo-écossais a signalé mardi 96 nouveaux cas de COVID-19, dont 90 dans la région de Halifax. Lundi, 66 cas avaient été signalés, et dimanche, 63. Parmi les six nouveaux cas recensés à l’extérieur de Halifax, trois se trouvent dans la zone est, deux dans la zone ouest et un dans la zone nord.

La Nouvelle-Écosse dénombre 419 infections actives.

Les responsables de la santé ont imposé un confinement dans la région de Halifax, ont fermé toutes les écoles du secteur pour les deux prochaines semaines et ont imposé des restrictions plus strictes pour le reste de la province au moins jusqu’au 20 mai.

À l’extérieur de Halifax, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont notamment limités à 10 personnes. Et à Halifax, la limite est de cinq personnes.