Grève au port de Montréal: Ottawa menace d’intervenir

Le gouvernement fédéral a l’intention d’intervenir dans le conflit de travail au port de Montréal.

La ministre du Travail Filomena Tassi a annoncé dimanche sur Twitter que le gouvernement a émis un préavis de dépôt de législation intitulé « Loi prévoyant la reprise et la poursuite des activités au port de Montréal ».

Un porte-parole de la ministre, Lars Wessman, a précisé à La Presse canadienne que le projet de loi ne sera pas déposé avant mardi ou même plus tard.

La situation évolue rapidement et si un accord intervient, le projet de loi pourrait ne jamais être déposé, a-t-il ajouté.

Le syndicat des débardeurs a envoyé vendredi un préavis de grève générale illimitée de 72 heures à l’Association des employeurs maritimes (AEM). Les syndiqués ont également cessé le travail au cours des dernières fins de semaine.

Selon Mme Tassi, l’arrêt de travail — elle n’emploie pas le mot « grève » — cause des « dommages importants et potentiellement durables aux économies du Canada, du Québec et de Montréal en plus d’ajouter de la pression sur les chaînes d’approvisionnement déjà soumises à des pressions importantes en raison de la COVID-19 ».

Malgré le soutien apporté aux négociations par le gouvernement au cours de deux dernières années et demie, les deux parties demeuraient loin d’une entente, déplore la ministre.

Dans un communiqué, l’Administration portuaire de Montréal a dit « prendre acte » de l’annonce de la ministre, qui, selon elle, reconnaît « caractère stratégique du Port de Montréal ».

« Après plusieurs épisodes de grève en 2020 et 2021, qui ont eu et ont toujours des impacts économiques et logistiques importants, il est essentiel que le Port de Montréal puisse jouer pleinement et durablement son rôle stratégique de moteur économique au service de la population et des PME d’ici, et ce sans interruption », a soutenu Martin Imbleau, président et directeur général de l’Administration portuaire de Montréal.

Les débardeurs du port de Montréal sont sans contrat de travail depuis décembre 2018. Ils avaient déclenché une première grève l’été dernier, qui avait pris fin par une trêve qui a duré sept mois.