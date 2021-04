Un premier vote de confiance sur le budget Freeland sans réel danger﻿

Le budget fédéral de Chrystia Freeland fera l’objet d’un premier vote de confiance aux Communes mercredi en fin de journée, puisque le gouvernement Trudeau a décidé de faire des amendements proposés à son énoncé budgétaire des questions de confiance. Le Nouveau Parti démocratique assurera cependant la survie des libéraux.

Les députés fédéraux se prononceront mercredi sur le sous-amendement proposé par le Bloc québécois au budget fédéral déposé lundi. Les bloquistes souhaitent forcer le gouvernement à répondre à la demande des provinces d’augmenter les transferts en santé et à bonifier la sécurité de la vieillesse pour tous les aînés de 65 ans et plus (plutôt qu’uniquement ceux d’au moins 75 ans comme le propose le budget).

Le gouvernement libéral étant minoritaire, il lui faut l’aide de députés de l’opposition pour éviter d’être défait lors de ce vote de confiance.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a confirmé que ses troupes viendront à la rescousse des libéraux.

Trois de ses députés (Alexandre Boulerice, Peter Julian et Scott Duval) appuieront le sous-amendement bloquiste, par principe, mais les autres s’y opposeront pour empêcher le déclenchement d’une élection en pleine troisième vague de la pandémie. « On n’est pas d’accord avec une élection donc on va voter contre cela », a statué M. Singh.

Le gouvernement libéral profitera en outre de l’aide des conservateurs lors du vote de mercredi. Le caucus d’Erin O’Toole s’opposera lui aussi au sous-amendement bloquiste, puisque celui-ci remplacerait une partie des changements proposés par les conservateurs au budget, a-t-on expliqué dans les coulisses du parti.

Deux autres votes dans les prochains jours

L’exercice du vote de confiance se répétera en outre jeudi, lorsque la Chambre des communes se prononcera alors sur l’amendement du Parti conservateur. Celui-ci vise quant à lui à dénoncer notamment le plan de relance de 100 milliards de dollars du budget Freeland et à réclamer plutôt que l’énoncé budgétaire mise sur l’accélération de la vaccination au Canada ainsi que la présentation de mesures budgétaires stimulant la croissance économique.

Les néodémocrates s’y opposeront également, ce qui assurera de nouveau la survie du gouvernement de Justin Trudeau.

Les trois députés verts voteront eux aussi contre le sous-amendement bloquiste de même que l’amendement conservateur.

Viendra enfin le vote sur le budget lui-même, lundi.

Le NPD n’a pas précisé de quelle façon ses élus se prononceront. Mais le chef Jagmeet Singh a réitéré qu’il s’assurera de ne pas déclencher une élection. « On garde notre étape exacte pour le budget [sic] », a-t-il tenté d’expliquer, en indiquant que la stratégie du NPD serait révélée « dans quelques jours ».