Une reprise progressiste de 100 milliards

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a présenté lundi son budget 2021 qui prévoit un plan de relance à saveur progressiste de plus de 100 milliards sur trois ans qui inclut, en plus de programmes visant à se rétablir de la COVID-19, un programme pancanadien de garderies subventionnées en guise de mesure phare, mais dont l’application Québec demeure incertaine.

« Si la COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est que nous sommes tous dans le même bateau. Notre pays ne peut pas prospérer si des centaines de milliers de Canadiens sont laissés pour compte », a déclaré la ministre Freeland, mettant l’accent sur la philosophie sociale de son tout premier budget en tant que ministre des Finances.

Aides jusqu’à l’automne

Premier budget à être déposé par le gouvernement Trudeau en deux ans, le document de près de 900 pages intitulé Une relance axée sur les emplois dresse un portrait des finances canadiennes fortement ébranlées par la pandémie et un plan d’investissement pour aider les laissés-pour-compte lors de la prévisible reprise. Le déficit de près de 155 milliards de dollars cette année est plus faible que celui de l’an dernier (354 milliards) et devrait ainsi s’atténuer chaque année, suivant la reprise économique du pays, pour atteindre une trentaine de milliards pour 2025-2026.

À court terme, le fédéral financera l’aide directe apportée à ceux qui ont été le plus touchés par l’entrée en scène du coronavirus. Les citoyens et les entreprises qui se sont maintenu la tête hors de l’eau grâce aux programmes d’urgences n’ont pas à s’inquiéter avant septembre, puisque la prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et la subvention salariale d’urgence seront maintenues jusque-là. Un programme d’embauche pour la relance économique du Canada sera lancé en parallèle cet été pour arrimer tout le monde à la reprise de l’économie.

Autrement, le budget est présenté comme un vaste chantier social où le gouvernement fédéral tente de réparer des injustices que la situation sanitaire a révélées, le tout inclus dans un plan de relance économique qui coûtera 49,3 milliards cette année, 28,3 milliards l’année prochaine et 23,8 milliards la suivante. Y est inclus un tout nouveau réseau de garde d’enfants conçu pour alléger la facture des parents de tout le pays, sauf au Québec, où les prix sont déjà bas. Près de 30 milliards de dollars sont consacrés à ce programme expressément inspiré du réseau québécois des CPE. Une « entente asymétrique » doit encore être conclue avant de connaître comment le Québec pourrait être compensé.

« Je remercie le Québec pour le leadership, et surtout les féministes du Québec […] Ce programme va absolument aider le Québec. Le Québec a un excellent système de garderie, mais il coûte très cher, et pour une première fois le fédéral sera là pour vraiment aider le Québec à maintenir et élargir le système », a déclaré la ministre Freeland, sans donner plus de précisions tant qu’elle n’aura pas entrepris des discussions bilatérales avec son homologue au sein du gouvernement Legault.

Pour le million de travailleurs les plus pauvres, le fédéral offrira une Allocation canadienne pour les travailleurs plus généreuse (au coût de 8,9 milliards sur 5 ans). Pour les aînés, les prestations de la Sécurité de la vieillesse seront bonifiées de 10 % à partir de l’âge de 75 ans, avec un premier chèque de 500 $ prévu pour août (12 milliards sur 5 ans). Ottawa prévoit, sur cinq ans, 10 milliards de dollars pour améliorer l’inclusivité, comme de lutter contre le racisme systémique, 17,6 milliards dans une relance verte, ou encore près de 13 milliards pour aider à la réconciliation avec les autochtones. Les prestations de maladie de l’assurance-emploi, passent de 15 à 26 semaines, et un salaire minimum à 15 $ sera instauré pour les travailleurs sous juridiction fédérale.

La ministre Freeland s’est préparée à répondre aux critiques selon lesquelles le gouvernement fédéral met trop de milliards sur la table pour une reprise économique qui devrait avoir lieu de toute façon. « Le plus grand danger aujourd’hui est de ne pas investir dans une forte reprise de la récession de la COVID-19 […] On a vu en 2009 qu’une longue reprise économique a laissé beaucoup de gens sans travail, pour longtemps », a-t-elle fait valoir, soulignant que le gouvernement fédéral a actuellement une bonne capacité de crédit à faible coût.