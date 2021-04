Taux d’utilisation famélique pour Alerte COVID

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué dimanche que des ministères fédéraux et des provinces s’efforçaient d’envoyer des renforts et de l’équipement à l’Ontario pour l’aider à surmonter sa crise sanitaire, provoquée par la COVID-19. Dans une déclaration filmée, M. Trudeau a indiqué que des travailleurs de la santé employés par certains ministères, comme celui de la Défense nationale et celui de l’Immigration, seront redéployés en Ontario, particulièrement dans la région du Grand Toronto. Le premier ministre a dit s’être entretenu avec ses homologues de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, qui évaluent les ressources humaines et l’équipement qu’ils pourront libérer au cours des prochains jours. M. Trudeau a aussi annoncé que le gouvernement fédéral collaborera avec les villes ontariennes pour déployer des laboratoires pouvant réaliser des tests de dépistage rapide dans les endroits durement touchés. On ignore comment l’Ontario réagira à l’aide offerte par le gouvernement fédéral.

La Presse canadienne