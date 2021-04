Les délégués frustrés du peu de résolutions débattues au congrès du NPD

Les débats au congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) se déroulent de peine et de misère, les délégués utilisant leur temps de parole pour soulever des questions de procédure.

Les délégués ont à peine eu le temps de débattre de trois résolutions plutôt consensuelles en deux heures, lors de la deuxième journée du congrès samedi.

Leur attention était portée samedi sur l’amélioration des soins de longue durée et les congés de maladie payés, deux priorités phares pour le NPD. Le plus clair du temps a été passé à contester la présidence sur le déroulement de la séance entièrement virtuelle et la durée des temps de parole.

« Je suis extrêmement déçu, a fini par lâcher un des délégués, visiblement frustré par le déroulement du congrès au co-président Jérémy Boulanger-Bonnelly. Tout ceci ne fonctionne pas. »

Une autre déléguée, Dorian Pearce, a soutenu que le congrès était un « échec total » et a demandé à ce que l’événement soit reporté « parce que le parti est clairement incapable et trop incompétent » pour se tirer d’affaire.

Le seul échange d’idées a eu lieu lors d’une résolution portant sur la relance économique verte, seule résolution débattue dans la section « Bâtir un Canada écologique et durable ».

La déléguée Emma Norton a proposé un amendement qui aurait eu pour effet de s’opposer à tous les projets d’énergies fossiles et tous les projets qui violent les droits et la souveraineté des terres des peuples autochtones, soutenant que le NPD doit être plus à gauche que les libéraux et les Verts.

Son amendement a soulevé l’opposition des membres de syndicats.

Andrew Mackenzie, des TUAC Canada, a soutenu que le NPD doit faire bien attention à ne pas se mettre trop de personnes à dos en Alberta et en Colombie-Britannique. Une autre déléguée du syndicat des Métallos a fait valoir que l’énergie canadienne est parmi la « plus propre au monde ».

L’amendement a finalement été battu par la majorité des délégués.

Salaire minimum à 20 $

Près de 80 % des délégués du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont adopté une résolution demandant que le salaire minimum soit porté à au moins 20 $ de l’heure et indexé à l’inflation. Le vote a eu lieu vendredi, au premier jour du congrès, et les résultats ont été dévoilés samedi.

La résolution initiale prévoyait que le NPD milite en faveur d’un salaire minimum à 15 $ de l’heure. Or, elle a été amendée pour hausser cette demande à 20 $ de l’heure.

Le délégué Barry Weisleder, qui s’affiche comme faisant partie du caucus socialiste du NPD, a soutenu que revendiquer 15 $ de l’heure n’est plus assez ambitieux avec la hausse du coût de la vie. Les opposants ont soutenu qu’il faut d’abord atteindre 15 $ de l’heure, puis revendiquer plus.

Ce sont 79,43 % des délégués qui ont voté pour un salaire minimum à 20 $ de l’heure et 20,57 % ont voté contre.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, seul néodémocrate au pouvoir au pays, a fouetté les troupes plus tôt en journée.

« Ce que nous avons démontré en Colombie-Britannique est que vous pouvez gouverner comme des néodémocrates, a-t-il dit. Alors dites à ces partis qui tentent de faire campagne comme des néodémocrates : “tassez-vous de là, nous sommes ici.” »