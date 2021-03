La taxe carbone fédérale est constitutionnelle, tranche la Cour suprême

Le gouvernement de Justin Trudeau remporte la manche ultime, dans le long débat entourant la constitutionnalité de sa taxe carbone imposée aux provinces. La Cour suprême vient de trancher que sa loi l’instaurant est bel et bien constitutionnelle. Un important revers pour les provinces — et les politiciens conservateurs — qui s’y opposent farouchement.

Le plus haut tribunal du Canada a statué dans une décision fort attendue jeudi matin que le Parlement canadien a le droit de légiférer un programme national de tarification du carbone et de l’imposer aux provinces qui n’ont pas de programme équivalent.

« Les changements climatiques sont réels », tranche la majorité des magistrats, dans le jugement signé par le juge en chef Richard Wagner. Et ils posent « une menace de la plus haute importance pour le pays, et, de fait, pour le monde entier » et qui « ne saurait être ignorée ». De ce fait, cette menace justifie que le gouvernement fédéral invoque la « théorie de l’intérêt national » prévu à la Constitution pour lui permettre d’intervenir dans ce champ.

C’est l’interprétation de ce partage des compétences entre le fédéral et les provinces qui était au cœur du litige.

Ottawa plaidait que le fédéral a le droit d’imposer un prix carbone aux provinces en vertu de cette doctrine de l’intérêt national car celle-ci confère au Parlement fédéral le pouvoir « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement » dans les champs de compétence qui ne sont pas exclusivement assignés aux provinces.

La Cour suprême lui a donné raison.

Les provinces ne peuvent esquiver la lutte aux changements climatiques

Cette doctrine constitutionnelle est rarement appliquée afin de préserver l’autonomie des provinces et leurs champs de compétence. « Cependant, dans les cas qui s’y prêtent, lorsqu’il existe une authentique matière d’intérêt national — et que la reconnaissance de cette matière est conforme au partage des compétences — le Parlement est alors habilité à agir. En l’espèce, ce Parlement a agi dans les limites de sa compétence », statue la majorité de la Cour.

Les magistrats partagent l’interprétation du fédéral à l’effet qu’il va de « l’intérêt national » de permettre au fédéral d’imposer une taxe carbone aux provinces qui n’en ont pas. Car « le défaut d’assujettir une province au régime mettrait en péril le succès [du programme de réduction des gaz à effet de serre] dans le reste du Canada ».

Le jugement note en outre que la tarification du carbone d’Ottawa n’est imposé aux provinces que si celles-ci n’ont pas de programme jugé équivalent par le fédéral. « Les provinces émettrices conservent la faculté de légiférer. […] La [loi] n’a donc pas pour conséquence de restreindre la liberté des provinces de légiférer, mais plutôt de limiter partiellement leur faculté de choisir de ne pas adopter par voie législative de mécanismes de tarification ou encore d’adopter législativement des mécanismes de tarification qui sont moins rigoureux que ceux nécessaires pour atteindre les cibles nationales. »

L’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario ont contesté la loi d’Ottawa leur imposant une taxe carbone, arguant que le fédéral outrepassait les limites de ses compétences. Les provinces reprochent notamment à Ottawa de se servir d’une taxe pour arriver à ses fins avec son programme climatique — un pouvoir de taxation qui relève pourtant des provinces. À ce chapitre, la majorité de la Cour suprême tranche, à six juges contre trois dissidents, que « les redevances imposées par la [loi] représentent des frais de réglementation constitutionnellement valides ».

La fin d’une longue saga… pour l’instant

Les libéraux de Justin Trudeau ont fait campagne en 2015 en promettant d’instaurer un système de tarification du carbone dans les provinces qui n’en auraient pas. Cette loi est entrée en vigueur en juin 2018 et un prix carbone a été imposé dans quatre provinces qui ne s’étaient pas dotées d’un plan de tarification du carbone jugé suffisant par Ottawa.

La « Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre » a été aussitôt contestée devant les tribunaux dans trois d’entre elles : en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Trois provinces dirigées par des conservateurs.

La Cour d’appel de la Saskatchewan a été la première à trancher, en mai 2019, lorsque sa majorité a donné raison au fédéral et statué que sa loi était bel et bien constitutionnelle. Le mois suivant, la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a rendu le même verdict. Mais en février 2020, la Cour d’appel de l’Alberta a rompu ce consensus en statuant au contraire que la tarification du carbone par Ottawa allait trop loin.

Ces causes ont toutes été portées devant la Cour suprême, afin que le plus haut tribunal du pays tranche une fois pour toutes. Les audiences se sont tenues en septembre dernier et, preuve que le sujet suscite encore moult débats au pays, plus d’une quinzaine d’intervenants y ont participé.

La quasi-totalité des provinces sont intervenues. Le Québec, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick appuyaient les provinces contestant la loi fédérale, tandis que la Colombie-Britannique s’était rangée du côté d’Ottawa. Bien que le Québec ait sa propre bourse du carbone, le gouvernement de François Legault s’oppose à tout empiétement du fédéral dans les champs de compétence des provinces.

Les tribunaux de première instance étaient divisés

Le gouvernement fédéral a plaidé, dans toutes les causes de première instance et devant la Cour suprême, qu’il a le droit d’imposer une tarification du carbone aux provinces qui n’en ont pas en vertu de la « doctrine de l’intérêt national » de la Constitution. Celle-ci confère au Parlement fédéral le pouvoir « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement » dans les champs de compétence qui ne sont pas exclusivement assignés aux provinces. Or, les changements climatiques sont une préoccupation d’intérêt national, arguait le fédéral.

La majorité des juges de la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu, il y a deux ans, que le Parlement fédéral avait effectivement la compétence d’« établir des normes minimales nationales de rigueur de prix d’émissions de GES », estimant qu’il s’agit là d’une compétence partagée. Le gouvernement de la province plaidait que la taxe carbone fédérale est « constitutionnellement illégitime » car elle ne s’applique qu’à certaines provinces. La Cour d’appel a rétorqué qu’il n’y avait « pas d’obligation constitutionnelle reconnue selon laquelle les lois adoptées par le Parlement doivent s’appliquer uniquement d’un côté à l’autre du pays ».

En Ontario aussi, l’argument de l’intérêt national brandi par Ottawa avait été accepté par la majorité des magistrats. La Cour d’appel avait statué que la « nécessité d’avoir une approche collective à une question d’enjeu national, et le risque qu’un ou davantage de provinces n’y participent pas, permettent au Canada d’adopter une norme nationale minimale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

La Cour d’appel de l’Alberta s’était cependant rangée dans le camp inverse et avait rejeté la prétention d’Ottawa que l’intérêt national lui permette d’intervenir si largement dans les champs de compétence de la province. Car si tel était le cas, « quasiment chaque aspect de l’exploitation et de la gestion par les provinces de leurs ressources naturelles […] serait assujetti à la réglementation fédérale », arguait le jugement. La cour avait même qualifié la taxe fédérale de « cheval de Troie constitutionnel ».