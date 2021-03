Le NPD critiqué de toutes parts dans le dossier du professeur Attaran

L’appui d’un député néodémocrate aux propos d’un professeur de l’Université d’Ottawa, qualifiant le Québec de société raciste, promet de hanter le NPD. L’unique député québécois de la formation, Alexandre Boulerice, a été invité à faire un examen de conscience par le Bloc québécois.

Le leader néodémocrate Jagmeet Singh a défendu mardi le droit de son député ontarien, Matthew Green, d’endosser les propos du professeur Amir Attaran. En tant que « personne racisée », M. Green « a le droit de s’exprimer » a fait valoir son chef.

Mais le leader bloquiste Yves-François Blanchet y voit une position intenable pour l’élu Alexandre Boulerice.

« Si j’étais Alexandre Boulerice, […] je commencerais à me demander […] si je suis à la bonne place dans une formation politique qui institutionnalise une culture selon laquelle tous les Québécois francophones sont racistes et leur premier ministre légitimement élu un suprémaciste blanc », a raillé le chef du Bloc mercredi matin.

Les bloquistes et les néodémocrates n’en sont pas à leurs premiers accrochages. En juin dernier, M. Singh avait traité le bloquiste Alain Therrien de « raciste », ce qui lui avait valu d’être expulsé des Communes après qu’il a refusé de s’excuser.

Mardi, le chef néodémocrate a indiqué qu’il ne demanderait pas non plus à son député Matthew Green de le faire.

« J’invite les Québécois à porter leur propre jugement sur un député du NPD qui s’en prend systématiquement en particulier aux gens du Bloc, souvent à moi, nous traitant de racistes et de toutes sortes de patentes », a dénoncé M. Blanchet en point de presse, à quelques mois d’une élection fédérale attendue ce printemps ou cet automne.

Alexandre Boulerice reste discret

M. Green a félicité le professeur Attaran sur Twitter, lundi soir, se réjouissant qu’il « résiste au racisme qu’il voit se perpétuer au Québec ». Le professeur a traité sur Twitter le gouvernement québécois de François Legault de « suprémaciste blanc » et qualifié le Québec de « l’Alabama du Nord ».

Alexandre Boulerice a défendu lui aussi son collègue M. Green et son « engagement indéfectible à lutter contre toute forme de racisme, y compris le racisme anti-québécois ». Mais il a également condamné les propos du professeur Attaran qu’il juge « tout simplement délirants et condamnables à leur face même ». « En caricaturant de manière méprisante tout le Québec, ce personnage nuit aux milliers de militants.es citoyens.nes progressistes du Québec, qui luttent chaque jour pour éliminer les discriminations et améliorer la situation des communautés racisées », a-t-il écrit sur Twitter mardi.

M. Boulerice n’a pas répondu aux demandes d’entrevues du Devoir mercredi.

Singh aurait dû désavouer son député

Le choix du chef néodémocrate de défendre son député a lui aussi été critiqué par ses adversaires. La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, a fait valoir au Devoir qu’elle aurait pour sa part désavoué M. Green s’il avait été membre de son caucus.

« C’est le choix de M. Singh, de voir s’il veut sanctionner son député. Mais moi je ne soutiendrais pas un député qui dirait des choses pareilles. Cela ne reflète pas nos valeurs comme parti. Cela ne reflète pas notre expérience avec les Québécois non plus », a affirmé Mme Paul, qui a souligné en entrevue téléphonique qu’elle ne considère pas que le Québec est une province raciste.

La cheffe des Verts, qui est Noire comme M. Green, s’est dite en désaccord avec les commentaires du professeur Attaran. « Ce n’est pas acceptable, a-t-elle dénoncé. C’est une chose de reconnaître l’existence du racisme systémique, c’en est une autre de peindre toute la population de la même couleur. »

Mme Paul a cependant réitéré qu’elle trouvait « décevant » de voir le premier ministre Legault et le chef Blanchet « nier l’existence du racisme systémique ».

L’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion mercredi matin dénonçant « les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l’objet la nation québécoise au sein du Canada ». La motion condamnait en outre « les institutions canadiennes qui refusent d’intervenir pour que cessent des agressions envers la nation québécoise ».

Annamie Paul a dénoncé un manque de cohérence des politiciens qui ont défendu le droit d’une professeure de la même université de prononcer le « mot en N » en vertu de la liberté d’expression académique, mais qui s’opposent maintenant au droit d’un autre professeur de s’exprimer sur le racisme systémique.