Justin Trudeau n’écarte pas des élections fédérales ce printemps

Le prétexte est un classique politique : un gouvernement minoritaire déplore l’obstruction de partis d’opposition au Parlement pour justifier de déclencher des élections anticipées. Et c’est justement ce qu’a évoqué Justin Trudeau mercredi en refusant d’exclure la possibilité de plonger le Canada en campagne électorale dès le printemps.

Le premier ministre et son gouvernement accusent de plus en plus, depuis quelques semaines, les conservateurs d’empêcher les libéraux de faire avancer leur programme politique au Parlement. En entrevue avec Paul Arcand au 98.5 FM, mercredi matin, M. Trudeau est cependant allé encore un peu plus loin.

« Si les autres partis refusent de passer les projets de loi qui vont aider les gens, si on se voit limités à cause des jeux comme [ceux que] les conservateurs sont en train de jouer maintenant avec l’aide médicale à mourir, je ne peux pas écarter toute possibilité », a-t-il rétorqué lorsqu’invité à exclure la possibilité d’élections d’ici le mois de juin. « On a besoin d’avoir un Parlement qui fonctionne pour aider les Canadiens pendant cette pandémie », a martelé le premier ministre.

M. Trudeau n’est pas le seul de son équipe à avoir reproché au Parti conservateur de ne pas collaborer. Sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, déplorait les mêmes tactiques dilatoires par voie de communiqué à la mi-février, puis encore mardi sur Twitter, en accusant les conservateurs de jouer « à des jeux politiques au détriment du pays » en ralentissant l’adoption d’un projet de loi proposant d’autres mesures d’aide financière en marge de la pandémie.

« On est en Parlement minoritaire. Moi, ma priorité, c’est d’aider les Canadiens, c’est de passer à travers cette pandémie. Mais pour ça, j’ai besoin qu’un Parlement fonctionne », a fait valoir M. Trudeau sur les ondes du 98.5 FM. « Ça prend des débats. Absolument. Mais il faut aussi que l’on puisse aider les gens », a-t-il argué.

La faute à Justin Trudeau

Tous les chefs des partis d’opposition suffisamment nombreux pour renverser le gouvernement — le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique — ont exclu de le faire pour l’instant, compte tenu de la pandémie qui continue de sévir au pays. Les libéraux n’ont besoin que de l’appui d’un seul de ces partis pour conserver la confiance de la Chambre basse.

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a rejeté la faute des délais parlementaires sur le premier ministre lui-même, qu’il accuse d’essayer « de se bidouiller une fenêtre électorale ». « Si M. Trudeau considère que le Parlement n’est pas fonctionnel, il n’a que lui à blâmer. […] Qu’il se pose des questions sur sa manière de travailler », a-t-il répliqué. « Il a l’avantage ; il a trois partenaires possibles dans le Parlement. S’il ne réussit à s’entendre avec personne, peut-être que le problème, c’est lui. »

M. Blanchet rejette en outre l’idée que la faute soit imputée aux partis d’opposition, dont le travail « ne se limite pas à de l’obstruction », a-t-il riposté. « La réalité, c’est qu’on peut ne pas être d’accord avec Justin Trudeau et avoir quand même le droit à une opinion, à se lever dans un Parlement, à l’exprimer et à voter. »

Les conservateurs ont eux aussi accusé les libéraux d’être ceux qui tentent de préparer le terrain pour une élection ce printemps. Ils plaident que c’est le gouvernement qui « complique délibérément le débat constructif pour retarder le processus politique » aux Communes.

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a été réélu en octobre 2019. La prochaine élection fédérale devrait donc se tenir en octobre 2023, en vertu de la Loi électorale qui prévoit des élections à date fixe. Les gouvernements minoritaires sont cependant généralement défaits avant la fin de leur mandat de quatre ans.