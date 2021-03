Les provinces pressent le fédéral d’augmenter les transferts en santé dans son prochain budget

Les premiers ministres des provinces et territoires pressent leur homologue fédéral, Justin Trudeau, d’augmenter considérablement le Transfert canadien en matière de santé (TCS), à défaut de quoi il mettrait en péril, selon eux, la « stabilité » et la « pérennité » des systèmes de soins de santé partout au pays.

Le Conseil de la fédération demande à Ottawa de rehausser à hauteur de 28 milliards de dollars le TCS en 2021-2022 (42 à 70 milliards), ce qui ferait passer sa contribution aux coûts des soins de santé de 22 % à 35 %.

Le gouvernement fédéral devra par la suite maintenir la cible de 35 % en bonifiant sa contribution « minimal[ement] de 5 % » année après année, a averti le premier ministre québécois, François Legault, au terme d’une rencontre virtuelle du Conseil de la fédération, jeudi après-midi.

Il y a un urgent besoin que le gouvernement fédéral procède à un investissement immédiat et à long terme permettant d’assurer la pérennité de nos systèmes de soins de santé pour l’avenir.

La conclusion d’un « partenariat financier renouvelé et renforcé » entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux est « essentielle » à la « stabilité » et la « pérennité » des systèmes de santé, qui ont été attaqués de toutes parts par la COVID-19 au fil de la dernière année. « Un financement additionnel, immédiat et soutenu est requis afin d’assurer la disponibilité de ces services et de répondre aux besoins d’une population croissante et vieillissante, de rattraper les retards accumulés au niveau des chirurgies non urgentes, des traitements et des diagnostics », ont fait valoir les chefs de gouvernements provinciaux et territoriaux en prévision du dévoilement du budget fédéral.

Les premiers ministres font peu de cas du déficit fédéral de 328,5 milliards anticipé par le directeur parlementaire du budget à Ottawa d’ici à la fin de l’année budgétaire.

Au lendemain de la pandémie de la COVID-19, la situation financière du gouvernement fédéral s’améliorera rapidement, mais pas celle des provinces et des territoires, qui « feront face à un risque de déficits successifs et croissants », plaident les provinces et territoires. En 2035-2036, le gouvernement fédéral dégagerait un surplus de plus de 15 milliards tandis que les provinces et territoires composeraient avec un déficit total de 155 milliards, selon une « analyse » commandée par le Conseil de la fédération.

« Le gouvernement fédéral a les moyens financiers et la marge de manœuvre nécessaires. Le prochain budget fédéral lui offre l’occasion de devenir un véritable partenaire financier afin d’assurer l’avenir des systèmes de santé au Canada », a déclaré l’hôte de la rencontre virtuelle, François Legault.

Le chef du gouvernement québécois s’est adressé à la presse dans une salle du Palais des congrès de Montréal. Il était entouré de part et d’autre par de grands écrans derrière lesquels ses homologues provinciaux et territoriaux étaient bien assis.

D’autres détails suivront.