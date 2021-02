Le Parlement hybride ferait économiser 6 millions par année au fédéral

La pandémie a forcé les parlementaires à revoir leur façon de faire et adopter un Parlement hybride pour respecter les mesures de distanciation physique. Un changement qui pourrait faire économiser à long terme 6,2 millions de dollars par année, révèle un rapport du directeur parlementaire du budget.

En se basant sur le taux de participation actuel des députés et sénateurs en présentiel, le DPB observe qu’un Parlement fédéral hybride permettrait de faire économiser chaque année 387 millions de dollars au Sénat et 5,8 millions à la Chambre des communes. De son côté, la mise en place du nouveau système — installation d’équipement informatique à la maison, écrans géants dans les deux Chambres pour mettre en contact les parlementaires sur place et ceux à distance, etc. — a engendré des frais de 1,9 million de dollars et entraînerait des coûts récurrents de 4,6 millions par an en raison des salaires et de l’embauche d’interprètes supplémentaires.

Malgré ces frais, les économies seraient suffisantes pour récupérer les coûts de mise en place du nouveau système en l’espace de 2,8 mois. Car puisque bon nombre de parlementaires ne se déplacent plus aussi souvent entre leur région respective et Ottawa, le Parlement rembourserait bien moins de déplacements, de frais d’hébergement ou de repas — ce qui représente plus de 90 % des économies de 12,7 millions projetées par le DPB.

Le bureau a aussi évalué les économies si la moitié des élus et des sénateurs était autorisés à participer aux séances en personne. À l’heure actuelle, seuls 80 des 338 députés et 45 des 105 sénateurs sont sur place en raison de la COVID-19. Dans ce cas, le modèle hybride permettrait alors d’épargner un peu moins chaque année, soit 2,4 millions ; il faudrait alors 5,3 mois pour récupérer les coûts de mise en place du système.

Le directeur parlementaire du budget note en outre que le taux de participation actuel au Parlement hybride en présentiel permettrait selon ses évaluations de réduire les émissions de GES annuelles de l’équivalent d’environ 3 millions de tonnes de CO₂. Un Parlement hybride comptant 50 % des parlementaires en présentiel viendrait réduire les émissions de GES annuelles de 2 millions de tonnes de CO₂.

Le rapport du DPB note toutefois que ces évaluations d’économies de déplacements et d’émissions de GES pourraient avoir été surévaluées. Certains parlementaires voyagent par exemple parfois avec des membres de leur famille ou avec leurs employés, ce qui fait qu’un seul déplacement est épargné et non pas deux ou trois à la fois. Certains participent aussi parfois à la séance virtuelle depuis leurs bureaux parlementaires, ce qui n’annule donc pas leur déplacement vers Ottawa.

La Chambre des communes et le Sénat se sont mis à siéger de façon hybride à l’automne 2020.