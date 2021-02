Justin Trudeau salue le plan de Joe Biden sur le changement climatique

Le premier ministre Justin Trudeau a salué, mardi, le plan de lutte contre le changement climatique de Joe Biden avec un mélange d’enthousiasme et de soulagement, alors que les deux hommes se rencontraient — virtuellement — pour la première fois depuis l’élection du président américain.

Il s’agissait aussi de la première réunion bilatérale du président Biden avec un dirigeant étranger depuis son investiture, le mois dernier — preuve supplémentaire, a-t-il dit, de la profonde amitié et des liens durables qui unissent les deux pays.

« Les États-Unis n’ont pas d’ami plus proche que le Canada », a déclaré M. Biden, depuis le salon Roosevelt de la Maison-Blanche, où il était flanqué de la vice-présidente, Kamala Harris, et du secrétaire d’État, Anthony Blinken. « Plus tôt nous maîtriserons cette pandémie, mieux ce sera, et j’ai hâte de vous voir en personne à l’avenir », a-t-il dit.

À Ottawa, M. Trudeau était accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland et du ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

« Merci encore d’avoir intensifié vos efforts pour lutter contre le changement climatique — le leadership américain a fait cruellement défaut au cours des dernières années », a déclaré M. Trudeau.

Donald Trump a été imperturbable face aux appels à réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris du Canada. M. Trudeau a soigneusement évité de citer l’ancien président par son nom. « Alors que nous préparons le communiqué conjoint (de ce sommet), c’est bien quand les Américains ne retirent pas toutes les références au changement climatique, mais au contraire les ajoutent. »

La vice-première ministre Freeland a salué de son côté son « homologue » Kamala Harris, devenue la première femme à être élue vice-présidente des États-Unis. « Votre élection a été une telle inspiration pour les femmes et les filles de partout au Canada, en particulier pour les femmes et les filles noires, et pour les femmes et les filles sud-asiatiques », a déclaré Mme Freeland.

« Je ne pourrais pas être plus d’accord avec ce que le président a dit, à savoir que nous avons maintenant une réelle responsabilité, nous tous, de montrer que la démocratie peut être bénéfique pour les gens — pour les Canadiens, pour les Américains et pour le monde entier. »

Après les blagues d’usage, notamment sur les défis de l’apprentissage du français — « chaque fois que j’ai essayé de le parler, je me suis couvert de ridicule », a dit M. Biden —, le groupe s’est mis au travail.