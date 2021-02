Le gouvernement Trudeau dévoile son plan pour renforcer le statut du français﻿ au Canada

La ministre fédérale responsable des langues officielles, Mélanie Joly, ambitionne d’« établir un nouvel équilibre en matière linguistique » au Canada reflétant « la situation particulière du français en Amérique du Nord ». Une « intervention plus musclée pour défendre » la langue française est de mise, « y compris au Québec », soutient-elle plus d’un demi-siècle après l’adoption de la première Loi sur les langues officielles.

L’élue a dévoilé un document coiffé du titre Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada dans lequel elle formule « 56 propositions » législatives et administratives pour « ouvri[r] la voie pour les 50 prochaines années en matière de langues officielles.

Le gouvernement fédéral compte notamment « reconnaître les dynamiques linguistiques » dans les territoires et provinces, dont le Québec où « le français est la langue officielle ».

Dans cet esprit, Mélanie Joly est prête à « interdire la discrimination à l’égard d’un employé pour la seule raison qu’il ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas assez une autre langue que le français dans les entreprises privées de compétence fédérale » — banques, compagnies aériennes, ferroviaires, etc. — qui y sont établies.

Elle propose aussi d’« obliger » les entreprises dont les activités relèvent de la compétence fédérale « à communiquer avec [leurs] employés en français », en plus de diffuser leurs offres d’emploi ou encore leurs conventions collectives notamment en français.

La membre de l’équipe Trudeau se dit également disposée à renforcer le « droit d’être servi » en français dans les entreprises de compétence fédérale au Québec », sans pourtant les assujettir à la Charte de la langue française (Loi 101).

Mme Joly chargera un comité d’experts de définir des « recours possibles pour les travailleurs et les consommateurs » dont les « nouveaux droits en matière de langue de travail et de service » seraient bafoués.

Il n’en fallut pas plus pour faire sursauter le Quebec Community Groups Network (QCNG). Il demande expressément au gouvernement Trudeau de s’assurer que « les consommateurs et les travailleurs d’expression anglaise puissent communiquer avec ces entreprises dans la langue officielle de leur choix ».

« Les Québécois d’expression anglaise devraient se méfier des propositions visant à étendre les obligations relatives à la langue française aux entreprises sous réglementation fédérale au Québec », a fait valoir la présidente du QCGN, Marlene Jennings, vendredi.

Vers une Cour suprême véritablement bilingue?

La Cour suprême se trouve aussi dans la mire de la ministre fédérale.

La législation canadienne consacre le droit d’être compris directement par les juges, sans l’aide d’un interprète, devant tous les tribunaux fédéraux, sauf la Cour suprême du Canada. Le gouvernement Trudeau est aujourd’hui partant pour retirer cette exception, d’autant plus que « les dernières décennies ont favorisé le développement d’un bassin de juristes compétents dans [les] deux langues officielles dans toutes les régions du pays ».

« Les juges nommés à la Cour suprême doivent être bilingues », convient Mme Joly. Cela dit, le gouvernement fédéral « garder[a] à l’esprit l’importance de la représentativité des peuples autochtones dans les plus hautes institutions de notre pays », y compris au sein du plus haut tribunal du pays. « La présence croissante de juristes autochtones des plus compétents amène le gouvernement à envisager activement la nomination de juges autochtones à la Cour suprême du Canada », peut-on lire dans ce livre blanc dévoilé vendredi.

Mme Joly pourra compter sur l’aide du ministre de la Justice, David Lametti pour y arriver, promet le gouvernement Trudeau.

Mélanie Joly a pris de vitesse son homologue québécois Simon Jolin-Barrette, dont le plan d’action « costaud » pour renforcer la langue française au Québec se fait toujours attendre. Le gouvernement québécois se refuse à tout commentaire tant qu’il n’aura pas achevé l’« analyse » du projet de réforme de la Loi sur les langues officielles.

D’autres détails suivront.