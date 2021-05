Le fabricant indien Institut Serum livrerait des vaccins au Canada «d’ici moins d’un mois»

Le plus grand fabricant de vaccins au monde, l’indien Institut Serum, a annoncé lundi qu’il livrerait des vaccins anti-COVID-19 au Canada « d’ici moins d’un mois », quelques jours après un appel téléphonique entre les dirigeants des deux pays à la suite d’un conflit diplomatique autour des manifestations d’agriculteurs.

Le directeur général de l’Institut Serum, Adar Poonawalla, a déclaré ne plus attendre l’approbation réglementaire de Santé Canada. « Je vous assure, @SerumInstIndia va livrer #COVISHIELD au Canada dans moins d’un mois ; je suis dessus », a-t-il publié sur Twitter.

Dear Hon’ble PM @JustinTrudeau, I thank you for your warm words towards India and it’s vaccine industry. As we await regulatory approvals from Canada, I assure you, @SerumInstIndia will fly out #COVISHIELD to Canada in less than a month; I’m on it!