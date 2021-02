Les compagnies aériennes étrangères ne bénéficieront pas d’un avantage sur leurs compétitrices canadiennes. Ottawa négocie avec elles aussi une suspension de leurs vols vers les destinations soleil, a appris Le Devoir.

Ottawa aurait déjà conclu un accord avec la compagnie mexicaine Aeromexico. Cette dernière, qui offre plusieurs vols entre le Canada et le Mexique, a accepté d’interrompre son service à compter de la semaine prochaine. Des discussions sont en cours avec d’autres compagnies étrangères, assure une source gouvernementale bien informée, et il y aurait beaucoup d’ouverture de leur part.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les quatre principales compagnies aériennes canadiennes (Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing) ont accepté de suspendre leurs vols vers le Mexique et les Caraïbes afin de décourager les voyages à l’étranger pendant cette seconde vague de la pandémie de COVID-19. Mais le Bloc québécois a déploré au cours de la fin de semaine qu’une faille béante demeure : « Il n’y a pas grand-chose qui a changé pour ceux qui tiennent absolument à aller dans le Sud, a écrit le député Xavier Barsalou-Duval dans un communiqué de presse. C’est encore tout à fait possible d’aller se faire bronzer à Puerto Vallarta, à Cancún ou à Punta Cana. Il faut simplement acheter ses billets chez United Airlines ou chez Delta au lieu des compagnies aériennes canadiennes. »

La suspension des vols a débuté ce dimanche. Quant à l’obligation au retour d’un voyage de se placer en quarantaine surveillée dans des hôtels désignés par le gouvernement, elle débutera sous peu. Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué sur les ondes de CBC en fin de semaine que cela pourrait être aussi tôt que jeudi.



D'autres détails suivront...