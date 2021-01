Ottawa annonce la suspension des vols vers le Sud et une quarantaine aux frais des voyageurs

Après des semaines à se faire reprocher son inaction, le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé vendredi matin les règles qui s’appliqueront pour juguler les voyages non essentiels. Les Canadiens de retour de l’étranger devront passer un test de dépistage de la COVID-19 et attendre leur résultat dans un hôtel désigné, à leurs frais. De plus, les principales lignes aériennes ont accepté de suspendre leurs vols vers les destinations soleil.

Ainsi, à compter de dimanche, Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat suspendront tous leurs vols vers les Caraïbes et le Mexique et ce, jusqu’au 30 avril prochain. Ils prendront aussi les mesures pour rapatrier leurs clients qui s’y trouvent déjà.

Les voyageurs qui auront quand même fait un voyage à l’étranger devront atterrir à leur retour à l’un des quatre aéroports approuvés, soit ceux de Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal. Là, Ottawa instaurera - « le plus tôt possible », selon M. Trudeau- des tests de dépistage obligatoires. Les voyageurs attendront leur résultat jusqu’à trois jours à l’hôtel supervisé. Le coût, a dit M. Trudeau, pourrait atteindre 2000 $. Une fois le résultat négatif obtenu, ils pourront retourner à la maison pour y continuer leur quarantaine. La surveillance de ces quarantaines sera rehaussée, a promis le premier ministre. Si le test est positif, alors les voyageurs devront poursuivre leur quarantaine dans des installations de la santé publique.

En point de presse, M. Trudeau a rappelé que les contaminations attribuables aux voyages étaient peu nombreuses. « Toutefois, même un cas est un cas de trop, a lancé M. Trudeau. Surtout que, maintenant, on doit tenir compte des nouveaux variants du virus. »

Il s’est défendu d’avoir trop tardé avant d’agir. « Il y a plusieurs raisons légales, logistiques et pratiques qui font en sorte que des décisions comme celles-ci ne doivent pas être prises à la légère ou sur le coin d’une table. » Il a servi une pique à ses homologues provinciaux qui lui ont adressé des reproches. « Il faut continuer de travailler ensemble. Les gens ne veulent pas voir de chicanes politiques sur le dos de la pandémie. »

Depuis le 25 mars 2020, le Canada impose aux voyageurs de retour au pays de se placer en isolement chez eux pendant 14 jours, qu’ils aient des symptômes de la COVID-19 ou pas. La peine encourue pour non-respect de la quarantaine peut atteindre 750 000 $ ou six mois d’emprisonnement bien qu’en réalité, les amendes remises oscillent entre 275 $ et 1000 $.

C’était un secret de Polichinelle que cette quarantaine n’était pas toujours respectée. Les médias ont fait état d’anecdotes comme celle, rapportée par La Presse, d’une cliente qui avait acheté des médicaments en vue d’un voyage et qui est retournée, bronzée, à sa pharmacie moins de deux semaines plus tard, admettant « tricher un peu ». L’enquête internationale Icare (qui a interrogé 60 000 personnes à travers le monde sur leur perception de la pandémie et leur comportement) a découvert que de 12 % à 13 % des voyageurs brisent leur quarantaine à leur retour à la maison.

Au Canada, de nombreuses critiques ont été formulées envers la surveillance, jugée déficiente, du respect des quarantaines. Les voyageurs reçoivent surtout des appels automatisés, et ils peuvent fournir un numéro de téléphone portable, ce qui leur permet de ne pas manquer l’appel de surveillance même s’ils ne sont pas à la maison comme ils le devraient. Très peu d’amendes ont d’ailleurs été remises aux contrevenants : en date du 5 janvier, il y en avait eu 126 dans tout le pays. Ce n’est que depuis quelques jours que la Sûreté du Québec a commencé à effectuer des visites physiques chez les personnes devant s’isoler. Au printemps, la GRC s’en était chargée, mais leur nombre était très limité.

Le gouvernement a longtemps hésité à imposer de telles restrictions de peur de nuire à l’industrie aérienne, déjà financièrement très malmenée par la pandémie. Les compagnies aériennes ont fait valoir que l’interdiction des voyages non essentiels aura pour effet de diminuer l’offre de vols (qui ne seront plus rentables). Les voyages considérés comme essentiels ne seront donc plus possibles ou alors deviendront extrêmement onéreux. Il y aura aussi un effet domino, a plaidé l’industrie : des trajets entiers pourraient être abandonnés parce que les vols alimentant en passagers ces trajets ne seront plus assez remplis. Air Transat a annoncé cette semaine qu’elle annulait tous ses vols en partance de Toronto et deux liaisons à partir de Montréal

M. Trudeau avait aussi fait valoir plus tôt cette semaine que des mesures trop contraignantes amenant les compagnies aériennes à réduire leur offre de vols auraient aussi pour conséquence d’affecter le transport de biens. Les vols de passagers sont effectivement aussi utilisés pour transporter de la marchandise. Il s’agit d’un segment très rentable de leur industrie. Selon un rapport daté de juin 2020 de l’Association internationale du transport aérien (IATA), le cargo a représenté 26 % des revenus de l’industrie en 2020 à cause de la pandémie. Air Transat a indiqué au Devoir qu’un vol standard en Airbus A330 peut transporter de 5 à 15 tonnes de marchandises, en particulier des produits périssables qui ont besoin d’être acheminés rapidement comme le poisson. Air Canada a indiqué que tous ses vols transportent de la marchandise.

Le gouvernement fédéral a aussi longtemps justifié son inaction par le fait que les contaminations à la COVID-19 découlant d’un voyage demeurent très marginales. Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada, les cas reliés à des voyageurs (6734) représentent seulement 1,5 % des cas totaux dont l’origine a pu être identifiée. La vaste majorité de ces cas sont survenus en mars dernier au retour de la relâche scolaire (3963 cas). Il y a eu 486 cas reliés à des voyages en décembre, soit 0,4 % des cas recensés. À titre de repère, quelque 271 000 personnes sont revenues de voyage pendant ce mois.

Avec Marie Vastel