​La procédure préférée par Québec bloque l’émission d’amendes aux briseurs de quarantaine

Si les policiers de la Sûreté du Québec se sentaient impuissants à remettre des contraventions aux briseurs de quarantaine, c’est parce que le gouvernement Legault insiste pour leur donner accès à un type de procédure particulière, et non parce qu’Ottawa l’empêchait d’agir. Un avis juridique dont Le Devoir a obtenu un extrait démontre que le fédéral s’était bel et bien assuré dès le 11 avril que le Québec pouvait, s’il le souhaitait, émettre lui-même ses amendes.

Un paragraphe du document produit par le fédéral, intitulé « Qui a le pouvoir d’émettre des amendes pour les délits indiqués à la Loi sur la quarantaine fédérale ? », précise que ce pouvoir incombe à tout « agent d’autorité », incluant spécifiquement les agents de police provinciaux et municipaux, au même titre que leurs collègues de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

« Pour ces contraventions, des amendes (tickets, en anglais) peuvent être émises dans les provinces qui ont un accord avec le gouvernement fédéral pour imposer le régime de contraventions fédéral (c’est-à-dire) C-B, MB, ON, QC, N-B, N-É, I-P-É et T-N », peut-on lire dans la note rédigée en anglais. Les provinces de l’Alberta, la Saskatchewan et les territoires sont les seuls endroits où la GRC doit jouer un rôle spécial quant aux contraventions fédérales.

Mercredi, Le Devoir révélait que Québec possède tous les pouvoirs pour permettre à ses policiers de remettre des contraventions à ceux qui ne respectent pas les consignes de la Santé publique, contrairement à ce qu’avance le premier ministre François Legault, selon qui « la SQ n’a pas le droit de donner des amendes. »

Informations manquantes

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a réagi mercredi par le biais de sa page Twitter, maintenant que son gouvernement est toujours en attente d’« informations » nécessaires à la mise en application de la Loi sur la mise en quarantaine par les policiers québécois. « Cet accès dépend du gouvernement fédéral, avec qui nous travaillons pour que nos corps de police soient pleinement autonomes », a-t-elle ajouté.

Joint par Le Devoir, le cabinet du premier ministre reconnaît que les discussions à propos de l’application de la Loi sur la mise en quarantaine ont commencé dès le printemps. Sauf qu’à ce moment, le ministère de la Sécurité publique a fait le choix de confier la mise en application de cette loi aux agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), puisque les policiers du Québec étaient occupés par les fermetures de régions.

Or neuf mois plus tard, « la game a changé », estime l’entourage de François Legault. Ce n’est qu’au cours des derniers jours que Québec a décidé de se saisir des pouvoirs que le fédéral lui a dévolus en avril. Et il dit le faire à contrecoeur: le premier ministre préférerait voir le gouvernement fédéral interdire les vols non essentiels et instaurer une quarantaine obligatoire, plutôt que d’avoir à charger ses policiers de donner des contraventions. «Tout ça serait caduc si on pouvait avoir le premier ministre du Canada qui supervise des hôtels pour les voyageurs qui entrent au [pays]», a d’ailleurs déclaré M. Legault mardi.

Procédure sommaire

Ce qui irrite son gouvernement, c’est que les policiers de la GRC actifs au Québec doivent passer par une procédure sommaire lorsque vient le temps d’intervenir en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Or, Québec souhaite que ses policiers puissent remettre des rapports d’infractions généraux (RIG) afin de « simplifier le processus ». Ce sont les démarches pour la production de ces RIG qui traînent en longueur. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a reçu, mercredi soir vers 22 h 30, les informations de la GRC dont il avait besoin pour terminer ses démarches. Il n’en tient désormais qu’à lui de les compléter, afin que les policiers du Québec puissent donner des RIG.

Une source au sein du gouvernement Trudeau, bien au fait des discussions en cours, confirme que Québec insistait pour obtenir certains documents supplémentaires, mais affirme que la province faisait cette demande « par choix » et qu’Ottawa avait offert « toutes les assurances nécessaires » pour lui permettre d’émettre des contraventions. L’Ontario, pour sa part, émet elle-même sans problème des amendes aux contrevenants à la Loi sur la quarantaine depuis le printemps.