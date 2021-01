Bill Morneau perd sa course à la tête de l’OCDE

L’ex-ministre des Finances du gouvernement Trudeau qui a démissionné dans la foulée du scandale sur WE Charity, Bill Morneau, n’a finalement pas obtenu le poste de Secrétaire général de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu’il convoitait.

La candidature de M. Morneau aurait été rejetée au second tour par les pays membres réunis en conseil, mardi matin, ont confirmé des sources gouvernementales au Devoir. Le Torontois affrontait sept autres candidats pour succéder au Mexicain Ángel Gurría à la tête de l’organisation qui regroupe 37 pays et qui fête des 60 ans cette année.

Dans un tweet, mardi après-midi, M. Morneau dit s’être retiré de la course puisqu’il n’avait pas le soutien d’un nombre suffisant de membres pour passer au troisième tour de la campagne.

« Je suis fier d’avoir pu parler de questions qui comptent pour les Canadiens et le reste du monde — la reprise après la pandémie de la COVID-19, la lutte contre les changements climatiques, la croissance inclusive et saisir les opportunités du monde numérique. J’offre mes meilleurs vœux aux candidats qui restent dans la course. Je sais que le prochain Secrétaire général sera une voix forte sur les questions importantes qui nous concernent tous », a-t-il déclaré.

Au moment de la démission du ministre des Finances, en août, M. Morneau avait annoncé son intention de briguer la tête de l’OCDE pour continuer de servir les Canadiens « de l’extérieur » et d’accroître le « leadership » du pays à l’international. Peu après, Ottawa en a fait son candidat officiel à ce poste prestigieux. Le processus de sélection d’un secrétaire général de l’OCDE implique le retrait du candidat qui a reçu le moins de soutien de pays membres à chaque tour de vote.

Avant d’entrer en politique, M. Morneau était président de Morneau Shepell, l’entreprise paternelle spécialisée en ressources humaines.