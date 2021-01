Pas encore d’entente pour retirer le 1000 dollars aux voyageurs

Le tour de vis promis par Ottawa aux voyageurs tentés de se faire rémunérer leur quarantaine devra attendre encore un peu. L’opposition à la Chambre des communes a refusé d’adopter en accéléré le projet de loi qu’avait concocté le gouvernement Trudeau à cette fin. Le gouvernement a répliqué en ne déposant pas du tout son texte législatif. C’est du coup le statu quo qui persiste.

Le gouvernement fédéral veut empêcher que les voyageurs devant se placer en quarantaine à leur retour au pays n’empochent les 1000 $ qu’il offre en guise de congé de maladie. Il a rédigé un court projet de loi en ce sens. Mais comme un projet de loi peut prendre plusieurs semaines, voire des mois avant d’être adopté à la Chambre et au Sénat, le gouvernement s’était mis en tête de demander le consentement unanime des partis d’opposition pour l’adopter dans la même journée, la première depuis le retour des Fêtes, lundi.

Ce consentement lui a été refusé. Des «non» ont fusé des camps conservateur, bloquiste et néodémocrate.

« Je suis extrêmement déçu. Il va falloir que le Bloc et les conservateurs expliquent ça à la population et aux travailleurs du secteur de la santé », a lancé le leader en Chambre du gouvernement, Pablo Rodriguez, en entrevue avec Le Devoir. Il a épargné le NPD dans ses critiques.

Trop vite

Le Parti conservateur avait déjà indiqué au cours des derniers jours qu’il ne fournirait pas son consentement, plaidant que c’est lorsque les projets de loi sont adoptés trop vite que des erreurs surviennent. L’opposition officielle souhaite ainsi que la question soit approfondie en comité parlementaire, et non adoptée à la va-vite. « En septembre, on a eu qu’une journée pour débattre du C4 qui a conduit à ces erreurs. Aujourd’hui, ils refusent le débat! », a écrit le député conservateur Gérard Deltell sur sa page Twitter. « Déposez le projet de loi, on va le débattre et le voter. Ça c’est le parlement! »

Le NPD voulait pour sa part profiter de l’occasion pour négocier avec le gouvernement un élargissement de l’accès au congé maladie pour inclure les personnes en attente d’un résultat de test à la COVID-19. « Beaucoup d’experts ont soulevé que les congés de maladie sont essentiels comme outil pour faire face à la COVID-19. Si on veut changer la Loi, il faut améliorer l’accès [à ces congés] pour ceux qui en ont besoin », avait déclaré Jagmeet Singh, lundi matin.

Le Bloc enfin critiquait que le changement proposé ne soit rétroactif qu’au 3 janvier. Il aurait préféré que tous les montants empochés par les voyageurs depuis octobre soient remboursés. « Nous voulons nous assurer qu’aucune personne ayant voyagé pour un motif non essentiel ne soit récompensée en touchant ce 1000$ », a expliqué le leader parlementaire du Bloc, Alain Therrien, dans une déclaration.

Tous les partis d’opposition se sont toutefois dit d’accord sur le principe que les touristes de retour au pays ne méritent pas d’aide gouvernementale.

Tout ce branle-bas de combat a été rendu nécessaire après que des médias aient découvert pendant les Fêtes que rien dans la loi instaurant la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) n’interdit les voyageurs de la réclamer. La PCMRE, mise en place cet automne, consiste en un paiement de 500 $ par semaine, pendant deux semaines. Cette prestation est destinée aux personnes qui sont malades de la COVID-19 ou doivent s’occuper d’un proche atteint, ou alors qui doivent se placer en quarantaine préventive et que le télétravail n’est pas une option. Elle est réservée aux travailleurs (donc pas aux retraités qui reviendraient de Floride) qui n’ont pas de congé de maladie payé par leur employeur.

Erreur

Pablo Rodriguez déplore que l’opposition refuse de régler le problème promptement. «On a tous fait une erreur de bonne foi. On ne s’est pas rendu compte qu’il y avait une brèche.» Quand on lui demande pourquoi il n’a pas déposé quand même son projet de loi pour lui faire suivre son cheminement parlementaire régulier, M. Rodriguez dit qu’il espère encore trouver une entente avec l’opposition au cours des prochains jours. «J’ai l’approche de la main tendue. […] J’ai l’intention de revenir à la charge encore, de discuter avec eux, voir si on peut s’entendre pour passer le projet de loi de manière unanime car si on passe à travers tout le processus du Parlement, ça va être très long. Nous on veut fermer cette brèche-là tout de suite, demain matin.»

Dans les faits, la brèche est déjà presque colmatée. Ottawa a modifié il y a deux semaines le processus de réclamation de la PCMRE, obligeant les demandeurs à indiquer si la quarantaine pour laquelle ils demandent une indemnité découle d’un voyage. Dans l’affirmative, le traitement de leur demande est suspendu jusqu’à ce que le projet de loi à venir soit adopté.