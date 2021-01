La Reine informée de la démission de Julie Payette

Après avoir annoncé la nouvelle de la démission de la gouverneure générale du Canada à la Reine Élisabeth II, vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a promis de « regarder » le processus de nomination du prochain gouverneur général du Canada, même s’il maintient que celui ayant posé son dévolu sur l’ex-astronaute était « rigoureux ».

« Ce matin, j’ai eu une conversation téléphonique avec Sa Majesté la Reine et je l’ai informée que le juge en chef du Canada remplira les fonctions de gouverneur général de façon intérimaire. Une recommandation concernant un remplaçant sera présentée en temps et lieu », a déclaré le premier ministre Trudeau en guise d’introduction à sa plus récente conférence de presse au sujet de la COVID-19, vendredi.

Jeudi soir, la gouverneure générale a annoncé sa démission à la suite d’un rapport dévastateur confirmant qu’elle et sa secrétaire avaient instauré un climat de travail toxique à Rideau Hall. Dans cette déclaration, Julie Payette semble réfuter une part du blâme qu’on lui adresse. Ce départ oblige le premier ministre Justin Trudeau à lui trouver un successeur deux ans plus tôt que prévu.

Questionné par les journalistes sur le bien-fondé du choix de Mme Payette lors de sa nomination, en octobre 2017, alors que des employés du Centre des Sciences de Montréal qu’elle dirigeait s’étaient déjà plaints d’un climat de travail toxique, Justin Trudeau a assuré que les antécédents de la candidate avaient été scrutés par un processus rigoureux.

« On va regarder pour améliorer le processus », a toutefois promis le premier ministre, anticipant la prochaine nomination. Même s’il avance que Julie Payette a emmené « énormément de positif », notamment à l’égard de son apport à la science, M. Trudeau a réitéré avoir accepté sa démission en vertu du « droit à toute personne d’avoir un milieu de travail sain et sécuritaire. »

Justin Trudeau a donné un peu plus de détails sur sa version des évènements qui ont entraîné la démission de la gouverneure générale qu’il a nommé. « J’ai eu la chance de m’asseoir en personne avec Mme Payette pour parler de la situation. Elle a exprimé qu’elle croyait que pour le bien de l’institution et du pays, elle devait remettre sa démission, et je l’ai acceptée. »

Une source bien au fait du dossier a plutôt indiqué au Devoir que Mme Payette n’a pas eu de véritable choix que de quitter son poste.