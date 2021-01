Ottawa resserre les critères de l'aide financière aux Canadiens de retour de l'étranger

Le gouvernement de Justin Trudeau entend proposer des dispositions législatives rétroactives au 3 janvier dernier pour que les voyageurs internationaux qui doivent se mettre en quarantaine à leur retour au Canada ne soient pas admissibles à l’une ou l’autre des prestations canadiennes de la relance économique pendant leur isolement obligatoire.

Les programmes visés par les dispositions législatives sont la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE).

Les personnes exemptées de la quarantaine obligatoire au titre de la Loi sur la mise en quarantaine, comme les travailleurs de la santé qui doivent traverser la frontière pour travailler, pourront, elles, présenter une demande une fois rentrées au pays.

Demandes retardées

Dès ce lundi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) mettra ainsi à jour le processus de demande des trois prestations de la relance économique. Dans le cas des demandes qui couvrent une période débutant le 3 janvier ou à une date ultérieure, les demandeurs devront indiquer s’ils étaient en isolement ou en quarantaine en raison d’un voyage à l’étranger.

Au cours des prochaines semaines, l’ARC retardera le traitement des demandes des personnes qui le sont jusqu’à ce que le processus législatif lancé par la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, soit achevé. Le but est d’assurer que les personnes qui reçoivent la prestation répondent aux plus récents critères d’admissibilité.

Le gouvernement du Canada continue d’exhorter les Canadiens à éviter tout voyage non essentiel et à suivre les lignes directrices de la santé publique et celles liées aux voyages internationaux. Dans un communiqué publié lundi, la ministre Qualtrough précise que les voyageurs internationaux sont notamment des gens qui reviennent de vacances, qui ont rendu visite à des êtres chers ou qui se sont occupés d’affaires immobilières à l’étranger.

Mardi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a prévenu les voyageurs partis en vacances que la prestation de 1000 $ prévue pour deux semaines de congé forcé à cause de la COVID-19 n’était pas pour eux. Il avait aussi demandé à ses ministres de trouver au cours des jours suivants le moyen d’assurer qu’il n’y ait pas de prestation fédérale payée aux vacanciers.