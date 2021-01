Les voyageurs devront présenter des résultats négatifs dans les 72 heures avant le vol

Le gouvernement fédéral a annoncé que tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront présenter des résultats négatifs à un test pour la COVID-19 effectué dans les 72 heures avant leur embarcation à destination du Canada.

Cette nouvelle mesure, qui entre en vigueur dès le 7 janvier, inclut les citoyens canadiens qui souhaitent revenir au pays.

« Ces nouvelles mesures offriront un autre niveau de protection aux Canadiens et aux Canadiennes, alors que nous continuons d’évaluer les risques pour la santé publique et que nous travaillons à limiter la propagation de la COVID-19 au Canada », a mentionné Marc Garneau, ministre des Transports.

En raison des difficultés possibles de passer un test dans certains pays, les voyageurs en provenance de l’Amérique latine et des Caraïbes pourront présenter un test fait jusqu’à quatre jours avant leur vol d’ici le 14 janvier.

Une exemption est aussi accordée aux personnes qui arriveraient des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Ceux-ci n’auront pas à présenter un test de dépistage pour embarquer à bord d’ici le 14 janvier. De leur côté, les voyageurs provenant d’Haïti auront droit à cet assouplissement jusqu’au 21 janvier.

Malgré le résultat négatif, toute personne provenant de l’étranger devra quand même se soumettre à la quarantaine obligatoire de 14 jours complets.

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, a également rappelé que le gouvernement fédéral déconseillait « fortement les voyages non essentiels à l’étranger, car la probabilité de la mise en place de restrictions soudaines et d’exigences supplémentaires pendant la pandémie peut entraîner des circonstances difficiles et stressantes auxquelles seront confrontés les voyageurs pendant leur séjour à l’étranger. »