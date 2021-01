Voici la liste (presque) définitive des politiciens canadiens pincés à avoir voyagé

Tous ont en commun de siéger au parlement, soit au fédéral ou dans une province, et d’être actuellement sous les feux des projecteurs pour avoir voyagé à l’extérieur du pays alors que les autorités publiques martèlent que l’on doit éviter les déplacements non-essentiels. Les raisons de leur voyage varient, tout comme le moment de leur absence et plus généralement la légitimité de leur départ du pays en pleine deuxième vague de la pandémie mondiale de COVID-19.

Le Devoir a fait appel à deux spécialistes de l’éthique pour distinguer quels voyages représentent une entorse au principe selon lequel les élus doivent donner l’exemple à la population, et, au contraire, quelles sorties du pays sont justifiables.

Selon Daniel Weinstock, philosophe et directeur de l’Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé de l’Université McGill, on doit d’abord observer la raison du voyage, puis se questionner à savoir si les règles étaient clairement établies, tant par les autorités que leur parti.

« On peut avoir un avis un peu plus sévère à l’endroit des gens qui sont partis tout en sachant qu’il faut éviter les déplacements [et] qui veulent simplement se changer les idées au bord de la plage », tranche le spécialiste de l’éthique, qui passerait l’éponge sur les voyages ayant pour but la réunification avec un conjoint (comme le député québécois Youri Chassin) ou la visite à un proche mourant (comme la députée fédérale Niki Ashton). Selon lui, les chefs de ces députés doivent aussi porter une partie du blâme s’ils n’ont pas édicté des règles claires sur les voyages hors du Canada. Finalement, il estime entre la fin de septembre et le début d’octobre le moment après lequel il n’était plus sage de voyager, compte tenu de l’imminence d’une seconde vague de COVID-19.

Plus sévère, l’auteur et éthicien René Villemure s’en remet à la consigne, qui déconseille tout voyage. « Il n’y a personne [dans cette liste] qui est un délinquant solide. Compte tenu qu’un élu doit être exemplaire, sauf lors de cas exceptionnels, j’aurais de la difficulté à dire qu’un seul de ces voyages était essentiel, et que ces cas [médiatisés] ne représentent pas des manques d’éthiques. »

Il admet que certaines situations, comme la mort d’un proche, peuvent représenter des drames personnels et des situations très tristes. Mais puisque dans une pandémie, « chaque petite délinquance met la population à risque », il croit que les plus hauts standards de l’éthique doivent s’appliquer aux élus. « Quand on est élu, ça suppose qu’on s’oublie un petit peu pour le bien public », conclut l’éthicien. Il place toutefois le moment à partir duquel un voyage ne devient plus acceptable à la fin du mois de novembre, estimation du moment où les gouvernements ont commencé à rappeler les consignes sur les voyages.



Au fédéral Sameer Zuberi, député libéral de Pierrefonds — Dollard (Québec) Voyage : 18 au 31 décembre, au Delaware (États-Unis) Raison du voyage : visite du grand-père de sa conjointe dont l’état de santé s’était détérioré Conséquences : perte de ses responsabilités au sein de deux comités parlementaires Kamal Khera, députée libérale de Brampton-Ouest (Ontario) Voyage : 23 au 31 décembre, à Seatle (États-Unis) Raison du voyage : assister au service commémoratif de son père et de son oncle, décédés plus tôt dans l’année Conséquences : perte de ses fonctions de secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international Alexandra Mendès, députée libérale de Brossard — Saint-Lambert (Québec) Voyage : en juillet, au Portugal Raison du voyage : régler des détails administratifs en lien avec la mort de la mère de son conjoint Autorisation : Mme Mendes dit avoir avisé le whip libéral et le président de la Chambre des communes Lyne Bessette, députée libérale de Brome — Missisquoi (Québec) Voyage : en août, au Mexique Raison du voyage : s’occuper des biens d’un parent hospitalisé Patricia Lattanzio, députée libérale de Saint-Léonard — Saint-Michel (Québec) Voyage : en septembre, en Irlande Raison du voyage : aider sa fille à déménager Ron Liepert, député conservateur de Calgary Signal Hill (Alberta) Voyage : à deux reprises depuis mars, en Californie (États-Unis) Raison du voyage : s’occuper d’une « réparation urgente » dans une propriété qu’il possède David Sweet, député conservateur de Flamborough — Glanbrook (Alberta) Voyage : date inconnue, États-Unis Raison du voyage : une « question de propriété » Conséquences : démission à présidence du comité parlementaire de l’éthique Niki Ashton, députée néodémocrate de Churchill — Keewatinook Aski (Manitoba) Voyage : fin décembre, en Grèce Raison du voyage : visite de sa grand-mère malade Conséquences : perte de son rôle de porte-parole pour les questions de transport et de langues officielles

À l'Assemblée nationale Pierre Arcand, député libéral de Mont-Royal–Outremont Voyage : durant les Fêtes, à la Barbade Raison du voyage : tourisme Conséquences : démis de ses fonctions au sein du cabinet fantôme du PLQ Youri Chassin, député de la CAQ de Saint-Jérôme Voyage : durant les Fêtes, au Pérou Raison du voyage : visite à son mari, qu’il n’avait pas vu depuis un an Autorisation : M. Chassin dit avoir obtenu l’approbation du whip et du bureau du premier ministre Dans les législatures provinciales du reste du pays Rod Phillips, (ex) ministre des Finances de l’Ontario Voyage : 13-31 décembre, Saint-Barthélemy (Antilles françaises) Raison du voyage : tourisme Conséquences : a perdu son poste de ministre du gouvernement Ford Joe Hargrave, ministre des Transports de la Saskatchewan Voyage : depuis le 22 décembre, en Californie (États-Unis) Raison du voyage : vente d’une propriété Conséquences : a perdu son poste de ministre du gouvernement Moe Tracy Allard, ministre des Affaires municipales de l’Alberta Voyage : en décembre, à Hawaï (États-Unis) Raison du voyage : congé du temps des fêtes en famille Conséquences : perte de son poste de ministre du gouvernement Kenney

En plus, 5 députés albertains du Parti conservateur uni de Jason Kenney ont dû démissionner ou ont perdu leurs responsabilités parlementaires pour avoir eux aussi voyagé à l’extérieur du Canada. Il s’agit des députés Jeremy Nixon, Jason Stephan, Tanya Fir, Pat Rehn et Tany Yao. Le chef de cabinet du premier ministre de l’Alberta, Jamie Huckabay, a également dû présenter sa démission, lundi, après avoir été sous le feu des critiques pour un voyage en Grande Bretagne.

Avec Hélène Lequitte et La Presse canadienne