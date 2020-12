Les vols provenant du Royaume-Uni doivent être suspendus plus de 3 jours, demande le Bloc

Les trois jours de suspension des vols en provenance du Royaume-Uni ne suffisent pas pour endiguer la menace d’une nouvelle variante du coronavirus responsable de la COVID-19 au pays, de l’avis du Bloc québécois.

Le gouvernement canadien a décidé dimanche de suspendre tous les vols commerciaux en provenance du Royaume-Uni à partir de minuit, lundi, pour une durée de 72 heures. Ottawa emboîte ainsi le pas à plusieurs pays européens qui ont restreint le transport des personnes après la découverte récente au Royaume-Uni d’une nouvelle variante du coronavirus, qui serait encore plus contagieuse. Les derniers passagers débarqués du Royaume-Uni font l’objet d’une vérification approfondie de leur plan de quarantaine.

« Le gouvernement Trudeau a été imprudent au début de la pandémie, attendant de précieuses journées avant d’imposer aux pays européens d’abord et aux États-Unis ensuite des restrictions de voyage, d’ailleurs appliquées de façon très incertaine. Il fallait fermer l’accès au Canada aux vols en provenance du Royaume-Uni, oui, mais trois jours ne suffiront pas », a déclaré le chef bloquiste Yves-François Blanchet par communiqué de presse.

Son parti réclamait déjà dimanche que le Canada suspende les vols en provenance d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande du Nord. Quant au Parti conservateur, il demandait au gouvernement de rendre publique l’information fournie par Londres sur la variante génétique du virus causant la COVID-19.

« Les Canadiens veulent de l’information exacte sur la variante de la COVID-19 identifiée au Royaume-Uni. Les liens entre nos deux pays sont extrêmement étroits, et de nombreux proches de familles canadiennes se trouvent là-bas », avait publié la députée conservatrice Michelle Rempel Garner.

L’annonce de la découverte de cette nouvelle variante du virus qui a bouleversé le monde entier en 2020 a déclenché une réunion d’urgence à huis clos du Groupe d’intervention en cas d’incident, à laquelle a pris part le premier ministre Justin Trudeau, dimanche après-midi.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les données préliminaires suggèrent que la variante décelée au Royaume-Uni pourrait être plus infectieuse, mais rien ne prouve jusqu’ici que les mutations en cause influencent la gravité des symptômes, la réaction immunitaire ou l’efficacité des vaccins. La suspension des vols pour 72 heures est justifiée par le besoin d’obtenir plus de données et d’effectuer de plus amples recherches.