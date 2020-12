Hausser les transferts en santé pourrait mener à une décote, craint Ottawa

Si Ottawa ne veut pas augmenter son transfert en santé vers les provinces maintenant alors que la pandémie fait encore rage, c’est qu’il craint que cela ne nuise à son dossier de crédit. Hausser ses dépenses récurrentes alors qu’il fait face au plus important déficit de son histoire pourrait conduire à une décote qui lui coûterait plus cher en frais d’intérêts.

C’est du moins l’explication fournie par le lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, en entrevue de fin d’année avec Le Devoir. Les provinces réclament d’Ottawa que le transfert annuel destiné à la santé passe de 42 à 70 milliards de dollars (+ 67 %) et qu’il soit par la suite accru de 6 % chaque année. Au terme d’une rencontre avec ses homologues provinciaux la semaine dernière, M. Trudeau s’est dit prêt à hausser le transfert — d’un montant qui resterait à négocier —, mais seulement une fois la pandémie terminée. Pourquoi faut-il attendre, au juste ?

« On arrive à un déficit qui est énorme, a répondu M. Rodriguez. Il n’est pas structurel. Il faut en tenir compte parce que le message qu’on envoie aux agences de cote de crédit, aux Moody’s, aux Standard and Poor’s et tout ça, c’est qu’on est en train de passer à travers la crise avec des dépenses non récurrentes. Mais si on leur dit qu’on est en train de passer à travers la crise avec des dépenses non récurrentes et en plus avec des dépenses récurrentes, il y aura un impact direct sur notre cote de crédit. Et ça affecte aussi les provinces. » Car leur capacité d’emprunt, ajoute le ministre, est souvent liée à celle d’Ottawa. Plus la cote de crédit d’un pays est bonne, moins élevés sont les taux d’intérêts à payer sur sa dette.

M. Rodriguez ne pense pas qu’une éventuelle hausse du transfert en santé sera conditionnelle au respect par les provinces de normes dictées par Ottawa. Du moins, pas au Québec. « On est capable d’avoir des ententes asymétriques avec le Québec », dit M. Rodriguez, qui s’empresse de rappeler qu’une telle asymétrie figure à la récente entente entre Ottawa et les provinces sur le logement social. « Ce n’est pas le Parti libéral du Canada d’il y a 40 ans ou de je ne sais pas combien d’années où l’asymétrie était quasiment un terme tabou, ajoute M. Rodriguez. Nous, on vit très bien avec l’asymétrie. »

Protection du français

Ce n’est pas qu’à ce sujet que le Parti libéral du Canada (PLC) a changé, aux yeux de Pablo Rodriguez. Sur la question de la langue aussi, il y a eu ce qu’il appelle un « changement de paradigme ». Dans le passé, le parti de Pierre Elliott Trudeau, de Jean Chrétien et de Paul Martin s’est affirmé en défenseur des minorités linguistiques, donc des anglophones du Québec et des francophones hors Québec. Il ne s’y limite plus, soutient-il.

« Il faut arrêter de voir le PLC comme étant statique et figé dans le temps », dit le ministre. Il reconnaît que ce nouvel engouement pour protéger le français même au Québec est susceptible de froisser la base électorale anglo-montréalaise du PLC. Mais il pense que l’idée fera son chemin.

« C’est sûr qu’il y a des craintes et c’est normal. Tout changement apporte des incertitudes, du questionnement, de la remise en question. Mais notre position est très claire : il y a un recul du français au Québec et on doit faire partie de la solution. »

Radio-Canada a révélé plus tôt cette semaine qu’Ottawa songeait à modifier sa Loi sur les langues officielles pour forcer les entreprises à charte fédérale du Québec à offrir un environnement de travail français. Pourquoi ne pas seulement laisser le Québec élargir l’application de sa loi 101 ? Parce que, soutient Pablo Rodriguez, la juridiction du Québec en la matière pourrait être contestée devant les tribunaux.

« Ce serait plus compliqué. Il y aurait tout un débat juridique et constitutionnel autour de ça. Nous, on a une capacité d’agir dans nos propres champs de compétences de façon entièrement constitutionnelle, sans remise en question, qui aurait un impact directement sur les entreprises de juridiction fédérale. »

Il ajoute cependant que les entreprises à charte fédérale n’embauchent qu’entre 3 % et 4 % de la main-d’œuvre québécoise. « On ne va pas régler le recul du français à travers ça. Il va falloir aussi donner un coup de pouce au niveau de la francisation [des nouveaux arrivants]. »

Voter par téléphone À titre de leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez aimerait bien accélérer la cadence des votes en Chambre en période de pandémie. « Par zoom, c’est interminable, dit-il en entrevue avec Le Devoir. Chaque vote prend une heure. L’autre fois, on a voté trois fois et ça a pris trois heures. Imaginez : il y a 338 personnes qui sont dévouées à l’avancement de la société au Canada qui sont soit ensemble pendant trois heures [au Parlement], soit assises devant leur télé et ne peuvent pas la quitter sinon leur vote ne compte pas. Imagine ce qu’ils pourraient faire à la place. » La Chambre des communes a conçu une application qui permettrait aux députés de voter sur leur téléphone portable. L’application prendrait une photo animée de la personne pour s’assurer qu’il s’agit bien du député.