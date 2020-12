Le fédéral haussera son tarif sur le carbone, mais pas au Québec

Le gouvernement fédéral utilisera la carotte et le bâton pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), espérant dépasser les cibles de l’Accord de Paris sur le climat, sans toutefois offrir une cible cohérente avec cette promesse. Le plan à saveur électorale de Justin Trudeau comprend des hausses significatives de la taxe sur le carbone, mais pas au Québec, qui dispose de son propre système de tarification des émissions.

« Nous avons une économie à rebâtir et nous avons des citoyens à protéger. […] Vous ne pouvez pas avoir un plan pour l’économie si vous n’avez pas de plan pour les changements climatiques », a expliqué vendredi le premier ministre Justin Trudeau, à Ottawa.

Le plan qu’a dévoilé son gouvernement prévoit d’investir quelque 15 milliards de dollars dans différents secteurs d’activité, comme les véhicules verts, les infrastructures de transport en commun, la plantation d’arbres et la protection de milieux humides.

Hausse du prix

En contrepartie, le fédéral s’apprête à accroître significativement le tarif sur le carbone après 2022, pour les provinces qui n’ont pas mis en place un système de tarification du carbone. Le prix plancher de 50 $ la tonne prévu pour 2022 sera haussé de 15 $ par année jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ par tonne de GES en 2030. Cette hausse ne touche pas le Québec pour l’instant, puisque la province assure sa tarification sur le carbone avec son propre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission. Ses cibles sont compatibles avec les cibles fédérales, du moins pour l’instant.

Le plan présenté vendredi avait des allures de promesse électorale. Le premier ministre lui-même a avoué qu’il avait l’intention de présenter ces propositions comme un enjeu électoral lors des prochaines élections.

« J’ai toujours dit qu’il allait y avoir des élections avant d’augmenter le prix carbone en 2023 et évidemment, dans un gouvernement minoritaire, on peut très bien comprendre qu’il y aura des élections avant. […] Je suis certain qu’il va y avoir des partis avec des propositions moins ambitieuses », prévoit le premier ministre.

Cibles

Dans le cadre de son annonce, le gouvernement Trudeau a finalement précisé à quoi ressemblera la bonification de sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, tout en promettant « de dépasser les cibles de Paris ».

Ottawa prévoit maintenant une « diminution » des émissions de 32 % à 40 % d’ici 2030 par rapport à 2005. Comme les émissions canadiennes atteignaient 730 millions de tonnes (Mt) en 2005, elles pourraient donc reculer jusqu’à 438 Mt d’ici la fin de la décennie. L’ancienne cible, fixée par les conservateurs, prévoyait un recul de 30 %, ce qui aurait ramené les émissions à 511 Mt en 2030.

Il faut toutefois noter que, même en atteignant une réduction de 40 % d’ici 2030 par rapport à 2005, les émissions de GES du Canada seront toujours trop élevées pour respecter l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, soit limiter le dérèglement climatique à 1,5 °C. Pour cela, les scientifiques calculent qu’il faut réduire les émissions de CO₂ de 45 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Puisque les émissions du Canada atteignaient 693 Mt (en équivalent CO₂) en 2010, le respect de l’Accord de Paris nécessiterait que le Canada émette au maximum 381 Mt en 2030. L’écart pourrait donc être de 57 Mt.

Dans les documents publiés vendredi, le fédéral affirme toutefois que ses prévisions de réduction de GES « sont prudentes compte tenu des investissements importants et de la transformation économique susceptible de se produire au cours des prochaines décennies ». On juge aussi que l’effet de certains investissements « dans les technologies propres ou les transports publics » sont difficiles à quantifier. Enfin, précise Ottawa, « ces projections ne tiennent pas compte du fait que le Canada n’est qu’au début des courbes d’innovation associées à certaines des technologies de décarbonisation les plus prometteuses », comme l’électrification de l’industrie.