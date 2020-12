​Aide à mourir: O’Toole ne se sent pas tenu par l’échéance de la Cour

Le chef conservateur, Erin O’Toole, n’estime pas obligatoire d’adopter une nouvelle loi sur l’aide médicale à mourir d’ici le 18 décembre, échéance fixée par la Cour supérieure du Québec. Selon lui, la loi rédigée par Ottawa est si mauvaise qu’elle doit encore faire l’objet de débat, quitte à ce que cela crée un vide juridique au Québec.

« C’est important d’avoir des protections pour les plus vulnérables, a dit M. O’Toole en conférence de presse jeudi. Et c’est plus important qu’un timeline d’une Cour. C’est une décision très importante pour le bien-être des Canadiens et leurs familles et c’est pourquoi on va prendre le temps nécessaire pour une approche raisonnable. »

Comme Le Devoir le rapportait hier, le gouvernement libéral s’impatiente devant la lenteur avec laquelle progresse son projet de loi C-7 sur l’aide médicale à mourir. Le ministre de la Justice, David Lametti, reproche aux conservateurs de s’adonner à de l’obstruction qu’ils font passer pour des préoccupations envers les plus vulnérables. M. Lametti a exhorté M. O’Toole de rappeler ses troupes à l’ordre. En vain semble-t-il. « On va continuer de poser des questions pour les plus vulnérables », a en effet répondu M. O’Toole jeudi.

Depuis quelques jours, tous les partis représentés à la Chambre des communes ont cessé de prendre la parole sur C-7. Tous, sauf le Parti conservateur, qui a multiplié les interventions. Le débat s’est poursuivi jusqu’à tard mercredi soir. Au total, au cours des trois dernières séances de débat, 38 députés ont pris la parole, dont 35 étaient conservateurs. Ce sont les députés pro-vie qui monopolisent le débat : 71 % des conservateurs ayant parlé (25 sur 35) le sont. Ils s’opposent en général à toute forme d’aide à mourir.

La loi canadienne sur l’aide médicale à mourir a été invalidée l’an dernier par la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec au motif qu’elle permet seulement aux personnes dont la mort est raisonnablement prévisible d’avoir accès à ce soin. La juge a statué que les personnes souffrantes, mais non-mourantes, devraient elles aussi y avoir accès. La juge a donné jusqu’au 18 décembre à Ottawa pour rectifier sa loi. En l’absence d’une nouvelle loi d’ici là, il y aura un vide juridique au Québec : les personnes non-mourantes pourront avoir accès à cette aide, mais sans balises légales autres que le jugement. Dans le reste du Canada, ce sera le statu quo.

M. O’Toole a refusé de dire s’il pensait qu’Ottawa devrait demander une autre extension de délai au tribunal ou si le gouvernement devrait simplement faire fi du délai et laisser le vide juridique s’installer. Une poignée de sénateurs, qui devront aussi étudier et adopter le projet de loi, penchent pour cette seconde option. Mais le ministre Lametti a déjà indiqué qu’il n’irait pas dans cette direction. « Un vide juridique n’est jamais bon, a-t-il dit en entrevue au Devoir mercredi. Ça créerait un problème au Québec où les médecins auraient peur parce que la situation légale quant à leur responsabilité criminelle ne serait pas claire. Et ça créerait des inégalités au Canada. »

Le projet de loi C-7 instaure deux voies parallèles pour accéder à l’aide à mourir. Pour les personnes en fin de vie, c’est le même cheminement qu’avant avec comme nouveauté que le patient n’a plus à attendre 10 jours entre l’acceptation de sa demande et l’exécution de celle-ci. Ce délai de protection a été aboli parce que certaines personnes très malades perdaient entre-temps la capacité de consentir à leur mort. Pour les personnes n’étant pas en fin de vie, il y a un délai de 90 jours instauré, question de s’assurer que la personne ne change pas d’avis en cours de route.

La plupart des conservateurs ayant pris la parole sur le projet de loi disent craindre qu’en permettant à des personnes non-mourantes d’obtenir de l’aide à mourir, on envoie le message aux personnes handicapées que leur vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Les conservateurs proposent notamment de faire passer le délai de 90 à 120 jours.