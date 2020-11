Plusieurs Québécois parmi les 114 nouvelles nominations à l’Ordre du Canada

Plusieurs Québécois figurent à la liste des 114 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada qui a été dévoilée vendredi par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

La liste comprend huit compagnons, 21 officiers et 85 membres, y compris un membre honoraire.

Parmi les compagnons figurent l’ancienne politicienne Monique Bégin, de même que deux personnalités bien connues du monde de la culture québécoise, Janette Bertrand et Denise Filiatrault. Les trois ont été promues au sein de l’Ordre.

L’ex-député néodémocrate du Manitoba William Blaikie, de même que le médaillé olympique en natation et militant des droits de la personne Mark Tewksbury font aussi partie de la liste des nouveaux compagnons.

L’auteur et humoriste Claude Meunier, l’obstétricienne Alice Benjamin, l’auteure Linda Jane Leith, le juge François Rolland et le neurologue Guy Rouleau sont les cinq Québécois parmi les 21 nouveaux officiers.

Quant aux nouveaux membres québécois de l’Ordre du Canada, il s’agit de la psychologue Ella Yoelli Amir, du vigneron Christian Barthomeuf, de l’ingénieur Yves Beauchamp, du réalisateur et auteur Alain Chartrand, de la personnalité littéraire Jean Marc Dalpé, de la femme d’affaires Liliane Colpron, du mécène Roger Dubois, de la journaliste Joan Fraser, du fabricant d’instruments de musique Robert Godin, de l’architecte Peter Daniel Alexander Jacobs, de la psychologue Maria Labrecque-Duchesneau, de la chorégraphe Elizabeth Langley, du cinéaste documentaire Gérard Raymond Le Chêne, du démographe Jacques Légaré, de l’homme d’affaires et professeur d’université Elliot Lifson, de l’artiste multidisciplinaire Menka Nagrani, du professeur de marketing Jacques Nantel, du dirigeant de firmes aéronautiques Marc Parent et du biologiste et écologiste Serge Payette.

La liste des nouveaux membres comprend aussi les patineurs artistiques Scott Moir et Tessa Virtue, de même que l’ex-ministre fédéral Alan Rock.

Le chercheur Jeffery Dahn et le militant agricole John S. Eyking, de la Nouvelle-Écosse, font aussi partie de la liste dévoilée jeudi par la gouverneure générale du Canada, tout comme le gestionnaire public Lorio Roy et le juriste Michel Doucet, du Nouveau-Brunswick.

Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d’une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.