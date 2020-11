Une députée du NPD estime qu’il est temps de libérer Meng Wanzhou

Deux ans après l’arrestation de la directrice financière du géant chinois Huawei qui a empoisonné les relations entre le Canada et la Chine, le pays s’en porterait beaucoup mieux si Ottawa venait à la libérer, de l’avis d’une élue du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui brise les rangs de son parti.

La néodémocrate Niki Ashton, du Manitoba, est attendue à un événement virtuel mardi soir qui a pour titre Free Meng Wanzhou (« Libérer Meng Wanzhou »). La rencontre militante vise à demander au ministre canadien de la Justice d’user de son pouvoir discrétionnaire pour mettre un terme au processus d’extradition vers les États-Unis que Mme Meng conteste actuellement devant les tribunaux. Une manifestation sur ce thème est prévue dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, mardi prochain.

Meng Wanzhou a été arrêtée le 1er décembre 2018 lors d’une escale à Vancouver, à la demande du gouvernement Trump, qui lui reproche une fraude bancaire en lien avec les sanctions américaines contre l’Iran. Quelques jours plus tard, la Chine a arrêté deux Canadiens, l’ex-diplomate Michael Kovrig et un consultant, Michael Spavor, dans ce qui est considéré par Ottawa comme une mesure de représailles.

Le mois dernier, Niki Ashton a déposé une pétition à la Chambre des communes exigeant non seulement la fin des procédures contre la richissime Chinoise, mais aussi la permission à l’entreprise Huawei de participer au déploiement d’un réseau 5G au Canada. Il n’était pas clair jusqu’ici si l’élue du NPD endossait personnellement le contenu de la pétition. Or, Mme Ashton se dit maintenant convaincue que le Canada a trop à perdre en adoptant une attitude ferme envers Huawei et sa dirigeante.

Libération

En entrevue au quotidien Winnipeg Free Press, mardi, la députée manitobaine dit entrevoir de sérieuses conséquences pour l’Ouest canadien si le pays continue de suivre « telle la queue d’un chien » la politique étrangère américaine du style de Donald Trump. Celle qui dispose d’une maîtrise en affaires internationales croit que le Canada est en train de « sauter dans le train antichinois ». Une position qui diffère de celle de son parti.

« La position exprimée dans la pétition est légitime et a été exprimée par certains experts canadiens, mais la position du NPD est que l’affaire devrait suivre la procédure régulière et que nous devrions respecter l’État de droit », a précisé la porte-parole du parti, Mélanie Richer. Niki Ashton n’a pas souhaité commenter l’affaire plus longuement mardi.

Un élu du Parti vert du Canada doit aussi participer à l’événement qui demande de « Libérer Meng Wanzhou ». Le député de Colombie-Britannique Paul Manly a toutefois précisé au Devoir qu’il n’est d’accord ni avec le titre, ni avec la description du panel.

« Je ne veux pas que le Canada demande aux États-Unis d’abandonner les charges contre Mme Meng, qui sont le résultat des actions belliqueuses et irresponsables du président Donald Trump. »

Indignation

La participation d’élus aux Communes au panel en soutien à Meng Wanzhou a soulevé l’indignation du Parti conservateur. La députée manitobaine Raquel Dancho a accusé l’événement organisé par le Mouvement pour une paix juste et le Canadian Peace Congress « d’amplifier la propagande du Parti communiste chinois » en plus d’interférer dans un processus judiciaire indépendant. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’est pas allé aussi loin. Il a indiqué être contre l’idée de simplement libérer Mme Meng, tout en soulignant qu’un réseau 5G peut être déployé au pays sans Huawei.

Une motion a été déposée en Chambre la semaine dernière par le Parti conservateur pour demander au gouvernement de fournir une réponse d’ici les Fêtes à l’entreprise Huawei, à savoir si elle aura le feu vert pour participer au futur réseau 5G du Canada. Malgré l’adoption de la motion, le ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a refusé de s’engager à respecter cet échéancier, prétextant un enjeu de sécurité nationale.