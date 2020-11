Ottawa craint le pire… mais évite de critiquer Québec

La santé publique du Canada craint le pire. Selon ses dernières modélisations de l’évolution de la pandémie de coronavirus, il pourrait y avoir jusqu’à 20 000 nouveaux cas par jour au Canada d’ici la fin décembre si les citoyens ne changent pas leur comportement. Et ce chiffre pourrait même tripler – jusqu’à 60 000 cas – si les citoyens augmentent leurs contacts. Pour autant, les administrateurs en chef de la santé publique du Canada refusent de jeter la pierre au Québec, qui vient de donner le feu vert aux rassemblements de 10 personnes à Noël.

Selon le modèle dévoilé vendredi matin, même en maintenant le niveau de contacts actuel, le nombre de contaminations continuera d’augmenter en flèche pour atteindre 20 000 cas dans un mois. À titre de comparaison, la moyenne du nombre de nouveaux cas quotidiens décelés au cours de la dernière semaine a été de 4788, ce qui met déjà les capacités du réseau de la santé à rude épreuve dans certaines régions. La santé publique rappelle que les décès augmenteront lorsque le nombre de cas augmentera. Aussi, Ottawa prévoit que les décès pourraient totaliser entre 11 870 et 12 120 d’ici 10 jours. En date de jeudi, les décès attribuables à la COVID-19 au pays s’élevaient à 11 186 depuis le début de la pandémie.

Malgré tout, ni l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, ni son adjoint, le Dr Howard Njoo, n’ont voulu critiquer la décision de Québec. « Ce sont les autorités des provinces qui sont le plus au courant et qui connaissent mieux la réalité sur le terrain au Québec », a rappelé Dr Njoo. Il a ajouté, un peu confusément, que dans la mesure où les gens s’astreindraient à une autoquarantaine avant les Fêtes et qu’ils organiseraient des rassemblements plus petits que d’habitude, il est « d’accord avec ce que le gouvernement du Québec a commencé à faire ».

Quand on a demandé aux deux médecins s’il fallait craindre que la permission donnée par Québec de se réunir pendant quatre jours ne conduise à une hausse des cas de contamination et rapproche la province du scénario du pire, encore là, ils sont demeurés vagues. « Le chiffre de 10 [convives] est seulement un repère, a répondu Dre Tam. Je suggérerais que vous réduisiez ce chiffre autant que possible. » Mais elle a ajouté que le nombre ne faisait pas foi de tout. Tout dépendra de si les gens réunis gardent leurs distances et portent un masque ou si au contraire ils se mélangent librement sans porter de protection. Ils ont évidemment recommandé que les gens optent pour le premier scénario.

Par ailleurs, la santé publique du Canada a indiqué que le virus se répand sur une plus grande étendue du pays que lors de la première vague. Il y a maintenant 48 régions sanitaires présentant plus de 50 cas par 100 000 habitants, soit neuf de plus qu’il y a trois semaines. Une bonne partie du Québec présente plus de 101 cas par 100 000 habitants, tout comme désormais toute la Saskatchewan, le Manitoba et le Nunavut ainsi que la quasi-totalité de l’Alberta.

La santé publique s’inquiète aussi que le taux de positivité des tests de dépistage dépasse maintenant les 6 % au Canada, avec des pics de 10 % dans certaines régions. Selon les autorités sanitaires, cette donnée permet de déterminer si on teste suffisamment la population. Un taux supérieur à 5 % constitue à leurs yeux la preuve qu’il faut augmenter les tests de dépistage.