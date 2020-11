Le Canada sera «carboneutre» en 2050, assure Ottawa

Le gouvernement Trudeau a déposé ce jeudi un projet de loi climatique dans lequel il promet de s’engager dans un virage sans précédent qui doit permettre de conduire le Canada sur la voie de la « carboneutralité » d’ici 2050. Ottawa admet toutefois qu’un prochain gouvernement pourrait annuler une telle législation, qui imposera des réductions majeures des émissions de gaz à effet de serre.

Avec le projet de loi C-12, « Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050 », le gouvernement Trudeau s’engage à établir un « plan » qui permettra d’atteindre une cible de « zéro émission » d’ici 30 ans, ou alors de réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et de compenser les émissions restantes.

« L’objet de la présente loi est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le cadre de l’atteinte de ces cibles, pour soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques », précise le projet de loi déposé par les libéraux.

Le gouvernement fédéral, qui a toujours raté ses cibles de réduction de gaz à effet de serre au fil des ans, promet que dans les « six à neuf mois » suivant l’adoption du projet de loi C-12, il établira des objectifs de réduction des GES plus ambitieux pour 2030.

Les cibles seront par la suite révisées à tous les cinq ans en tenant compte des « meilleures données scientifiques disponibles et des engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques ».

Processus « transparent »

Ottawa promet d’ailleurs un processus « transparent » pour fixer les cibles et pour s’assurer des progrès climatiques du Canada. Pour y parvenir, le « plan » établi par le fédéral comprendra la cible et les mesures qui seront prises pour la respecter. Le ministre de l’Environnement devra aussi préparer un « rapport des progrès » annuels et un comité sera formé pour conseiller le gouvernement.

Si les cibles ne sont pas atteintes, « le gouvernement devra faire rapport et le ministre devra expliquer les raisons de l’échec et les mesures correctives prévues », a-t-on précisé dans une présentation du projet de loi C-12. En ce qui a trait aux éventuelles « compensations » des émissions de GES, le fédéral pourrait miser sur la plantation d’arbres ou sur des « techniques de capture et stockage ».

« Les solutions peuvent être globales [NDLR internationales]. On peut compenser des émissions n’importe où, mais pour le moment, la politique de notre gouvernement est de mettre l’accent, de prioriser les actions domestiques. Mais ça ne veut pas dire qu’à l’avenir, on ne pourrait pas considérer des actions internationales », a expliqué lors d’une séance d’information technique un haut fonctionnaire fédéral qui ne peut être identifié.

Le gouvernement Trudeau admet par ailleurs qu’en cas de changement de gouvernement à Ottawa, il serait toujours possible d’annuler cette législation climatique. « Il est évident qu’il y a la souveraineté parlementaire », a reconnu un haut fonctionnaire lors de cette séance d’information. « La loi a un horizon qui nous amène jusqu’en 2050, mais c’est au Parlement de décider de la permanence de cette loi. »

Retard majeur

Pour le moment, le Canada est toujours très loin de ses objectifs réduction des émissions. Les données du plus récent bilan déposé par le gouvernement fédéral, qui font état de la situation qui prévalait en 2018 (en raison des délais pour les comptabiliser à l’échelle nationale), indiquent une croissance de 2 % des émissions de GES entre 2017 et 2018, soit une hausse de 15 millions de tonnes (Mt). Le total des émissions du pays atteignait ainsi 729 Mt en 2018, contre 714 Mt en 2017 et 706 Mt en 2016. Il s’agit du bilan le plus lourd depuis 2008.

Le Canada s’éloigne donc un peu plus de ses objectifs de réduction des GES et de son engagement dans le cadre de l’Accord de Paris. Selon les constats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Canada devrait d’ailleurs être nettement plus ambitieux.

Pour limiter les bouleversements du climat de façon à respecter les cibles de l’Accord de Paris, il faut cibler une réduction de 45 % des émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 2010. Pour y parvenir, le Canada devrait ramener ses émissions à 381 Mt.

Croissance des énergies fossiles

En analysant les données par « secteur économique », on constate que le secteur pétrolier et gazier représentait en 2018 un total de 26 % de toutes les émissions du Canada, avec 193 Mt, en hausse de 4,1 Mt entre 2017 et 2018. Et avant la crise provoquée par la pandémie, le secteur prévoyait toujours une croissance marquée de la production d’énergies fossiles (pétrole et gaz naturel) au cours des prochaines années.

Concrètement, l’industrie des énergies fossiles émet aujourd’hui près de deux fois plus de GES qu’il y a de cela 30 ans. Il faut dire qu’au cours de cette période, la production a bondi de 170 % au pays, selon ce que précisent les documents du fédéral. La quasi-totalité de la croissance de la production des 30 dernières années est imputable aux sables bitumineux, un secteur dont les émissions liées à la production ont augmenté de 456 % depuis 1990, toujours selon les données du fédéral. Sans surprise, l’exploitation des sables bitumineux constitue donc le poids lourd du bilan de GES du secteur des énergies fossiles, avec 84 Mt pour la seule année 2018, soit davantage que toutes les émissions du Québec.

La production et le traitement du gaz naturel ont généré un total de 50 Mt (26 % de tout le secteur des énergies fossiles), soit davantage que la production de pétrole conventionnel et l’industrie du raffinage combinées. Le bilan fédéral indique aussi une croissance continue des émissions du secteur des transports, qui représente à lui seul 25 % du total. La croissance entre 2017 et 2018 est même plus forte que celle de l’industrie pétrolière et gazière, avec une hausse de 7,3 Mt.