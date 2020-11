Le Bloc propose d’exiger le français pour les demandeurs de la citoyenneté au Québec

Le Bloc québécois revient à la charge sur la question de la protection du français avec un projet de loi qui vise à obliger un demandeur de citoyenneté canadienne au Québec de maîtriser, au moins minimalement, la langue de Molière.

« J’offre une chance au Parti libéral de faire plus. […] Si on veut poser des gestes [pour le français], et bien en voici un », a annoncé le chef du parti, Yves-François Blanchet.

Le texte fourni a été déjà déposé cet automne, mais doit être débattu pour la première fois à la Chambre des communes jeudi. Il sera défendu par le député de la Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu.

« Ce n’est pas davantage une menace aux droits de ces gens-là, puisqu’on dit que c’est l’anglais au Canada », raisonne M. Blanchet.

Sa proposition ne s’appliquerait qu’aux immigrants du Québec, et dont la connaissance du français ne serait que suffisante pour fonctionner en société, « pas d’écrire une thèse de doctorat. »

L’existence du certificat de sélection du Québec, document délivré par la province qui accorde des points pour la connaissance du français dans le dossier d’un candidat à la résidence permanente auprès du fédéral, n’est pas suffisante selon le chef bloquiste. Il souhaite que le français soit un critère tout au long du processus de citoyenneté.