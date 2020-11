De l’aide fédérale pour la réorientation de carrière

Avec la pandémie qui se poursuit et la suspension prolongée de certains secteurs d’activité, Ottawa commence à inviter les travailleurs à se recycler. Le gouvernement fédéral bonifiera de 50 % ses investissements dans la formation de la main-d’œuvre, en mettant l’accent en particulier sur la construction, le transport et l’hôtellerie.

Ottawa versera ainsi aux provinces 1,5 milliard de dollars, qui s’ajouteront aux 3,4 milliards qu’elles devaient déjà recevoir cette année dans le cadre des ententes sur le développement de la main-d’œuvre. Le gain pour le Québec est de 303 millions $.

Selon le communiqué émis par le bureau du premier ministre Justin Trudeau, cette enveloppe devra aider « les Canadiens des groupes sous-représentés et ceux des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, dont la construction, les transports et l’hôtellerie, à accéder rapidement à des services d’aide pour réintégrer le marché du travail ». M. Trudeau a précisé en conférence de presse qu’il avait en tête les personnes avec un handicap, les femmes et les autochtones.

Cette aide prendra la forme de formation professionnelle, d’orientation professionnelle, d’aide financière et d’aide à l’emploi. Les provinces demeurent responsables de l’utilisation de ces fonds et disposeront, selon Ottawa, de la « flexibilité » nécessaire pour choisir les actions prioritaires.

« Certains secteurs de l’économie ont été particulièrement touchés par les conséquences de la pandémie, a expliqué M. Trudeau. Notre gouvernement veut aider ces travailleurs à élargir leurs compétences afin qu’ils puissent réintégrer le marché du travail rapidement. »

Par ailleurs, Ottawa a indiqué qu’il prolongeait la présence de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec jusqu’au 15 janvier.



D'autres détails suivront.