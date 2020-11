Pas de volte-face pour Singh sur la liberté d'expression

Justin Trudeau a peut-être changé d’avis en reconnaissant que le prophète musulman Mahomet peut être caricaturé, mais le chef du NPD n’entend pas suivre son exemple. Jagmeet Singh refuse toujours de déclarer que de tels dessins doivent être acceptés au nom de la liberté d’expression.

Interrogé à nouveau sur le sujet mercredi, le chef néodémocrate s’est borné à dire qu’« il faut condamner complètement, absolument toute sorte de violence et de terrorisme. Il n’y a aucune justification au terrorisme et si on dit ou écrit quelque chose, ça ne justifie pas la violence ou le terrorisme. Et j’appuie toujours l’importance d’avoir des débats difficiles. »

Quand les journalistes sont revenus à la charge pour lui faire remarquer que cela ne répondait pas à la question de savoir s’il était d’accord avec la publication de caricatures de Mahomet, M. Singh a clos l’échange en disant : « j’ai donné ma réponse ». La semaine dernière, M. Singh avait répondu que « si on veut avoir la paix dans la société, il faut aussi reconnaître que la liberté d’exprimer nos pensées n’est pas une liberté de créer par exprès des divisions [et de] la haine ».

Changement de position

À la Chambre des communes, le Parti conservateur et le Bloc québécois se sont moqués de la volte-face du premier ministre Justin Trudeau, qui avait d’abord dit la semaine dernière que la liberté d’expression avait des limites. Seul le NPD n’a pas abordé le sujet. Les troupes de M. Singh semblent irritées par cette histoire.

Pendant la période de questions mercredi, le député Matthew Green a longuement secoué la tête en signe de désapprobation lorsque le bloquiste Stéphane Bergeron a lancé qu’il y avait une « inquiétante recrudescence du terrorisme islamiste » en Europe et que dans le contexte, le premier ministre canadien devait se montrer un allié fiable « contre l’obscurantisme meurtrier » capable de faire la différence « entre condamner la violence intégriste et conforter une frange radicale de l’islam ».

Matthew Green est à la source de l’animosité entre le Bloc québécois et le NPD. C’est lui qui a déclaré que le Bloc perpétuait la « suprématie blanche » en défendant le droit d’utiliser le « mot en N » dans un contexte universitaire.