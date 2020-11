Géants du Web: Ottawa fait un premier pas

Les géants du Web seront dorénavant assujettis à la Loi sur la radiodiffusion, et devront contribuer financièrement à la production culturelle canadienne : c’est là le cœur de la réforme très attendue du secteur que présente ce mardi le gouvernement Trudeau. Mais ce n’est que la première étape d’un long processus, reconnaît d’emblée Ottawa.

Trois ans et demi plus tard (il avait été annoncé dans le budget 2017), voilà donc ce fameux projet de modifications à la Loi sur la radiodiffusion — présenté par Ottawa au milieu d’une journée où toute l’attention médiatique est accaparée par l’élection présidentielle américaine.

Au cœur du projet se tient la volonté de moderniser le « cadre réglementaire » afin de veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion traditionnelles (les câblodistributeurs, par exemple) et les entreprises de radiodiffusion en ligne (les plateformes numériques) « apportent une contribution appropriée au système canadien de radiodiffusion ».

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, détaillera le projet vers 13 h, mais les documents d’informations transmis au Devoir permettent d’énumérer les grandes lignes du projet de réforme.

1- Inclure les entreprises en ligne.

À l’heure actuelle, des compagnies comme Netflix ou Disney + opèrent au Canada sans rien devoir à personne : le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) n’a pas juridiction sur ces plateformes. Cette époque achève.

Ottawa veut ainsi créer « une nouvelle catégorie d’entreprises de radiodiffusion », l’« entreprise en ligne », ceux qui opèrent par Internet ». On précise que les « modifications cherchent à établir clairement que les entreprises qui transmettent des émissions sur Internet, y compris sur demande, tombent sous la portée de la Loi, que ces activités se déroulent en tout ou en partie au Canada ».

À noter que les réseaux sociaux et leurs utilisateurs ne sont pas visés par cette mesure, et qu’il n’est pas question que les entreprises en ligne doivent obtenir une licence du CRTC pour opérer au Canada.

Concrètement, ce sera au CRTC de trouver comment appliquer ces principes — ce qui annonce encore quelques mois avant que ces mesures deviennent tangibles. Ottawa lui suggère « d’adopter une approche souple permettant d’adapter les conditions applicables à chaque entreprise en ligne ou à une catégorie d’entreprises en ligne, selon le cas ».

2- Redéfinir la stratégie réglementaire.

C’est le deuxième gros morceau, qui découle du premier. Ottawa veut octroyer au CRTC de nouveaux pouvoirs lui permettant « d’imposer par ordonnance des « conditions de service » qui obligeraient les géants du Web (notamment) à « favoriser la découvrabilité des émissions canadiennes ».

On parle ici essentiellement de la mise en vitrine des produits culturels canadiens.

Le CRTC aurait aussi « le pouvoir explicite d’obliger les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne, à effectuer des dépenses afin d’appuyer la musique et les histoires canadiennes ainsi que les créateurs et les producteurs canadiens. »

De cette façon — avec des règles équitables pour les joueurs traditionnels et les nouveaux joueurs — Ottawa pense que les entreprises en ligne pourront mettre 830 millions d’ici 2023 dans le soutien à la musique et aux productions culturelles locales (ce qu’on appelle les « histoires canadiennes »).

« Les dépenses auraient pour objectif de remédier à la stagnation et à la diminution attendues au niveau de production de contenu canadien et de fournir une source de soutien plus durable », note-t-on.

3- Établir un régime de sanctions

Les compagnies qui ne se conformeraient pas seraient sanctionnées, prévoit le document. Mais on vise un régime de sanctions qui entraîne « favorise le respect de la Loi » plutôt que « de punir ».

D’autres éléments sont prévus dans le projet (notamment quant au partage d’informations). Mais le document précise surtout qu’il restera encore beaucoup à faire une fois ces modifications mises en place.

« Il s’agit d’une première étape importante, mais d’autres réformes seront nécessaires pour moderniser pleinement le système de radiodiffusion et la façon dont le Canada soutient la création et la production de contenus audio et audiovisuels à l’ère numérique », reconnait-on.

D’autres détails suivront.