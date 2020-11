Liberté d’expression: la position de Justin Trudeau sous le feu des critiques

Les propos de Justin Trudeau selon lesquels il existe des limites à la liberté d’expression lui valent des critiques de toutes parts. À Québec, François Legault désapprouve entièrement son homologue et défend le droit de caricaturer le fait religieux tandis qu’à Ottawa, autant le Bloc québécois que le Parti conservateur reprochent au premier ministre d’avoir largué la France.

La semaine dernière, à deux occasions distinctes, M. Trudeau a refusé de défendre le droit de caricaturer le prophète musulman Mahomet. Il a soutenu que « la liberté d’expression n’est pas sans limite » et que dans une société diversifiée, il faut « être conscients de l’impact de nos mots et de nos gestes sur les autres ».

Selon le premier ministre québécois, M. Trudeau fait fausse route. « Je ne suis pas d’accord avec Justin Trudeau, a lancé François Legault. Je suis d’accord avec Emmanuel Macron. On ne peut pas accuser des personnes qui ont fait des caricatures, de justifier de cette façon-là la violence. Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau. Il faut protéger la liberté d’expression. »

Des caricatures de Mahomet ont été publiées à nouveau au cours des dernières semaines en France pour marquer le procès des souteneurs de l’attentat contre Charlie Hebdo. C’est dans ce climat qu’un enseignant ayant montré en classe de tels dessins a été décapité et que des attaques à l’arme blanche se sont multipliées en territoire français. Cela a amené le président Macron à dire que la France ne renoncerait pas « aux caricatures, aux dessins ».

À Ottawa, le chef du Bloc québécois estime que M. Trudeau a en quelque sorte minimisé l’importance des attentats français en laissant entendre qu’ils sont le résultat d’une « provocation ». « Il a cautionné le pire en laissant croire qu’il pourrait s’agir là d’une explication, d’une circonstance atténuante à un geste qui ne peut être que totalement et sans condition dénoncé », a soutenu Yves-François Blanchet.

Lorsqu’on lui a fait remarquer que M. Trudeau n’est jamais allé jusque-là et qu’il a fermement dénoncé à la fois la décapitation et l’attaque au couteau de Nice, M. Blanchet a rétorqué que « la nuance n’est pas bienvenue ». « En invoquant ce qui prend des airs de circonstances atténuantes, le premier ministre donne des arguments et du blé à moudre aux commanditaires du terrorisme. Ce n’est pas rien. C’est un geste d’une importante irresponsabilité. »

M. Blanchet s’est levé à la Chambre des communes pour faire savoir au peuple français que le Bloc se dissociait de M. Trudeau, dont les propos avaient rapidement été relayés dans les médias français vendredi. M. Blanchet n’a pas été le seul à soulever cette question au Parlement. Le Parti conservateur a fait de même lors de ses premières questions à la période quotidienne de questions.

« La liberté d’expression n’existe pas seulement quand ça fait notre affaire, a martelé le député de Québec, Gérard Deltell. Ça doit exister surtout quand ça ne fait pas notre affaire. C’est ça la liberté d’expression qui doit être honorée par le premier ministre. » M. Deltell a compris des propos de M. Trudeau qu’il veut « imposer des conditions à la liberté d’expression » et en conclut que le premier ministre fait « honte » au Canada sur la scène internationale.