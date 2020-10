Justin Trudeau condamne le meurtre du professeur français Samuel Paty

Onze jours après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet, Justin Trudeau condamne un « acte de terrorisme ». Il ne l'avait pas fait jusqu'à présent.

« Nous nous devons d'être solidaires et de toujours se tenir debout contre ceux qui s'attaquent, non seulement aux individus, mais aussi à notre société et à nos valeurs. C'est ça la lutte contre le terrorisme, et sur ce point-là, nous sommes de toutes parts avec nos alliés français », a-t-il déclaré.

Accessibilité des logements

Justin Trudeau a indiqué que 500 millions de dollars iront aux municipalités où la demande en logements est la plus forte, pour les aider à en construire. Il s'agit d'une précision sur une initiative d'un milliard, déjà annoncée, pour la création rapide de logements pour les Canadiens vulnérables.

L'autre moitié de la somme allouée ira à des projets, qui pourront être bientôt soumis à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Concernant la pandémie, le premier ministre a décrit le « nombre record » de cas de COVID-19 au Canada comme une « situation inquiétante ».

Avec La Presse canadienne