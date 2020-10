Le «mot en N» divise à Ottawa

Si à Québec la classe politique est unanime dans l’affaire du « mot en N », les politiciens fédéraux, eux, sont partagés. Le premier ministre Justin Trudeau, le chef du NPD et celle du Parti vert se sont rangés dans le camp de ceux qui condamnent toute articulation du mot « nègre ». Mais les chefs conservateur et bloquiste ont en revanche partagé l’avis des partis québécois, arguant que la liberté académique ne doit pas être oubliée dans ce débat.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, somme depuis deux jours le premier ministre de défendre la liberté pédagogique et de calmer la crise qui secoue non seulement l’Université d’Ottawa mais le monde universitaire en entier.

« Tout est dans l’intention », a fait valoir M. Blanchet jeudi. « Humilier, rabaisser, injurier, discriminer, cela mériterait plus qu’une suspension. Cela commande une mise à pied. Mais enseigner, sensibiliser, expliquer, mettre en contexte, analyser, développer l’esprit critique, c’est le travail de l’enseignant », a argué le chef bloquiste, dans la foulée de la controverse entourant l’utilisation du mot en N en classe par une professeure d’histoire de l’art de l’Université d’Ottawa.

M. Blanchet assure que lui-même n’utiliserait pas ce mot. « Parce que je pense qu’en effet, il n’y a que très peu de contextes où c’est autre chose que la perpétuation d’un comportement de dénigrement et de mépris. » Mais il fait une distinction avec une conversation qui se déroule en contexte académique. « Dans le cadre de l’enseignement, je ne crois pas que l’évocation d’une notion rende le locuteur coupable du geste que l’on reproche au mot. »

Certains ont observé, entre les réactions à ce débat offertes au Québec et dans le reste du Canada, une ligne de fracture linguistique. La professeure francophone Verushka Lieutenant-Duval et les collègues qui l’ont défendue — eux aussi francophones — ont vivement été critiqués et leur appartenance au Canada français soulignée.

Le chef du Parti conservateur, l’anglophone Erin O’Toole, s’est cependant lui aussi rangé dans leur camp et dans celui de M. Blanchet. « Les conservateurs croient au principe de la liberté d’expression. Et, particulièrement sur les campus universitaires, nous devrions avoir une liberté d’expression et de bons débats », a-t-il réagi jeudi. « Il est important d’être respectueux, surtout pour une personne en position d’autorité comme un enseignant, a-t-il noté. Mais nous devrions rechercher un point d’équilibre qui respecte le débat, la liberté d’expression tout en respectant les individus qui sont dans les salles de cours. »

Yves-François Blanchet souhaite que le premier ministre Trudeau défende à son tour ce principe. « Il faut, indépendamment de nos orientations politiques, qu’on apaise cette crise parce qu’elle est en train de prendre une proportion qui met en péril quelque chose de beaucoup plus grave que nos orientations politiques. La qualité de l’enseignement qui sera offert aux jeunes du Canada et du Québec dans le futur est en jeu. »

M. Trudeau était resté vague, en réponse aux premières questions en ce sens du chef bloquiste mercredi, rétorquant simplement qu’il fallait « tous être conscients de la portée de nos paroles ». « Nous favorisons le respect des autres et l’écoute des communautés. Notre priorité est toujours de mettre de l’avant des actions concrètes pour combattre le racisme sous toutes ses formes », avait-il répliqué.

Avis contraire chez les autres partis

Plus tôt cette semaine, le chef du NPD Jagmeet Singh a dénoncé sans détour l’utilisation du mot en N par la professeure Lieutenant-Duval comme un geste « complètement inacceptable ». « Il est clair qu’un professeur ne doit jamais utiliser un mot comme celui-là, qui est chargé, qui est plein de racisme historique, qui peut blesser les autres », a argué le premier chef racisé à s’être fait élire aux Communes.

L’enseignante voulait parler, en évoquant le mot reproché, de la réappropriation de certains mots par des communautés minoritaires qui étaient à l’origine insultants pour elles.

La nouvelle cheffe du Parti vert Annamie Paul, qui est elle-même Noire, estime toutefois que le mot devrait être complètement banni du vocabulaire des personnes blanches. Elle laisse le choix aux personnes noires de l’utiliser entre elles. « S’il y a des personnes de notre communauté qui ont choisi de se l’approprier, le réclamer comme un mot qu’on utilise entre nous, c’est une chose. Mais c’est tout à fait possible de discuter de ce mot, de son histoire, dans un contexte académique sans l’utiliser », a-t-elle argué cette semaine.