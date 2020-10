Le NPD sauve la peau du gouvernement Trudeau

La frousse électorale n’aura été que ça : une frousse. La Chambre des communes ne succombera finalement pas à la tentation de plonger le Canada en campagne électorale alors que la pandémie de COVID-19 bat toujours son plein. Le NPD s’est rallié à la dernière minute au gouvernement libéral, évitant du coup à ce dernier la création d’un comité qui aurait pu le plonger dans l’embarras en remettant l’affaire UNIS à l’ordre du jour. Le chef Jagmeet Singh doit maintenant se défendre d’être à la solde de Justin Trudeau.

En conférence de presse très attendue, M. Singh a déclaré que « le NPD ne donnera pas au premier ministre Justin Trudeau l’élection qu’il recherche ». « On ne donnera pas une excuse au premier ministre pour déclencher une élection. »

M. Singh n’a pas pour autant indiqué si ses troupes voteraient plus tard cet après-midi contre la motion conservatrice créant un comité anticorruption ou si elles s’abstiendraient de voter. Le chef a dit qu’il « évalue ses options », mais qu’il s’organisera pour que son geste empêche le déclenchement d’une élection.

La confrontation entre le gouvernement minoritaire libéral et l’opposition portait sur la création d’un comité parlementaire dont la mission aurait notamment été d’étudier le mandat d’un demi-milliard de dollars donné à l’organisme caritatif UNIS pour promouvoir le bénévolat étudiant pendant la pandémie. L’affaire a fait controverse cet été car le premier ministre Justin Trudeau et son ministre d’alors Bill Morneau ne s’étaient pas récusés des discussions à ce sujet bien que leur famille respective ait obtenu des bénéfices d’UNIS.

Les libéraux plaidaient que l’établissement d’un tel comité aux pouvoirs élargis aurait signifié que le Parlement n’a plus confiance dans le gouvernement. Et qui dit perte de confiance envers un gouvernement minoritaire dit élection pour en désigner un nouveau. Les libéraux estimaient que ce comité aurait « paralysé » l’État, en pouvant exiger d’abord la comparution du premier ministre et certains de ses ministres les plus impliqués dans la gestion de la crise sanitaire (Santé, Finances, Conseil du Trésor, Approvisionnement), et ensuite la production de milliers de pages de documents, ce qui aurait accaparé la fonction publique.

Les partis d’opposition jugeaient cette crainte démesurée. Les bloquistes ont indiqué qu’ils avaient l’intention de voter avec les conservateurs, mais les néodémocrates refusaient jusqu’à mercredi d’afficher leurs couleurs.

Le NPD négociait avec les libéraux pour plutôt instaurer un comité dédié à l’étude de toutes les dépenses faites pour lutter contre la pandémie et pas seulement celles en lien avec le bénévolat étudiant. Ces négociations n’ont pas abouti, libéraux et néodémocrates ne s’entendant pas sur qui devrait composer et présider ce comité. « Ça ne me dérange pas parce qu’on a d’autres outils. On va continuer à faire le travail au Parlement », a soutenu M. Singh. Il n’a donc rien obtenu des libéraux en échange de son sauvetage. M. Singh dit qu’il tentera maintenant de forcer la comparution de témoins en lien avec l’affaire UNIS devant les comités parlementaires déjà existants.

M. Singh s’est défendu de soutenir aveuglément le gouvernement parce que son parti n’a pas les moyens financiers de se lancer en campagne électorale. Selon lui, il s’agit de prendre acte que « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » ne veulent pas d’élection alors qu’une seconde vague s’abat sur les deux principales provinces canadiennes.

Selon les données financières des deux premiers trimestres de 2020 publiées par Élections Canada, le NPD n’a récolté que 1,3 million de dollars, soit quelques dizaines de milliers de dollars de moins que le Parti vert pourtant plus petit, et beaucoup moins que les libéraux (5,8 millions) ou les conservateurs (8,4 millions).

Le chef conservateur n’a pas voulu s’en prendre à son rival néodémocrate pour l’avoir abandonné. Il a réservé toutes ses attaques pour Justin Trudeau et ses troupes. « En faisant de ce vote un vote de confiance, Justin Trudeau a démontré qu’il est prêt à privilégier les chances électorales du Parti libéral plutôt que la santé, la sécurité et le bien-être des Canadiens, a-t-il dit. La plupart des Canadiens jugeraient cela inacceptable. » M. O’Toole a indiqué qu’il tenterait de forcer le gouvernement à rendre des comptes dans les instances parlementaires déjà existantes. « On va travailler avec les autres partis », a-t-il assuré.

Si les 24 députés du NPD s’abstiennent de voter, cela conférerait aux trois députés verts et aux deux indépendants la balance du pouvoir, eux qui d’ordinaire n’ont aucun poids déterminant sur l’issue des votes à la Chambre. En effet, les libéraux ont 153 députés pouvant voter soit autant que les conservateurs et les bloquistes réunis. Ce scénario apparaît peu probable car en coulisses, on indique craindre que certains libéraux s’absentent du vote afin de le perdre. Beaucoup sont d’avis que les libéraux de Justin Trudeau désirent un scrutin automnal, parce qu’ils croient que la situation de crise favorise le gouvernement sortant et que leur nouveau rival conservateur, Erin O’Toole, n’est pas encore connu.

Avec Marie Vastel