La menace électorale s’intensifie à Ottawa autour de la création d’un comité anticorruption

Loin de s’apaiser, le conflit opposant le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau à l’opposition s’intensifie. Résultat, la menace électorale s’accentue. Le premier ministre a confirmé que si le NPD et le Bloc québécois se rangent du côté conservateur pour créer un comité anticorruption, il déclenchera des élections, pandémie ou pas.

« Les conservateurs ont choisi d’avancer une motion qui établit clairement qu’ils n’ont plus confiance dans ce gouvernement alors les partis d’opposition auront un choix à faire : vont-ils continuer à faire fonctionner ce Parlement minoritaire ou ont-ils perdu confiance en ce gouvernement ? C’est leur choix », a lancé M. Trudeau en point de presse mardi.

M. Trudeau a réitéré qu’il ne veut pas d’élection à cause de la recrudescence des cas de COVID-19. Mais il a clairement indiqué qu’une élection sera la conséquence inévitable si l’opposition se ligue contre lui. « Si le Parlement détermine qu’il n’a plus confiance en ce gouvernement, malheureusement, ça va vouloir dire effectivement des élections. »

Au cœur du débat se trouve une motion conservatrice débattue mardi qui établirait, si elle est adoptée, un comité anticorruption. Ce comité de parlementaires, sur lequel les députés libéraux n’auraient pas le contrôle puisqu’ils y seraient minoritaires, aurait notamment pour mandat d’étudier l’affaire UNIS. L’affaire UNIS est cette entente passée cet été entre Ottawa et l’organisme de charité du même nom pour favoriser le bénévolat étudiant en lien avec la pandémie. M. Trudeau et son ministre des Finances d’alors, Bill Morneau, ne s’étaient pas récusés des conversations alors que leurs familles respectives ont reçu des bénéfices de l’organisme.

« Blocage » du Parlement, selon les libéraux

Les libéraux déplorent que le comité conservateur ratisse trop large, notamment parce qu’il aurait le pouvoir d’exiger de la mère et du frère de Justin Trudeau de révéler tous les revenus et remboursements de dépenses qu’ils ont touchés depuis 2008 pour donner des discours. Le comité se donnerait aussi le droit de convoquer « à l’occasion » et « au moment qui conviendra » le premier ministre, la vice-première ministre, la ministre de la Santé, celle des Services publics, celle de la Jeunesse et le président du Conseil du trésor pour livrer leur version des faits.

Le leader en Chambre du gouvernement, Pablo Rodriguez, soutient qu’un tel pouvoir « paralysera » le Parlement. « Ils se donnent tous les pouvoirs pour bloquer [tout] ce qu’on fait en forçant n’importe quel ministre, incluant le premier ministre, à comparaître à tout moment. Ils ne seront pas invités. Ils seront forcés. Ça pourrait être n’importe quel jour. Ça pourrait être tous les jours. Ça pourrait être cinq heures par jour. Et la même chose avec les fonctionnaires. »

M. Rodriguez déplore aussi que le comité s’octroierait le pouvoir d’exiger de la fonction publique la production de documents relatifs à l’affaire UNIS dans des délais de soit 24 heures, soit 10 jours, ce qu’il juge trop court. Cet été, le sous-ministre à l’Emploi avait écrit que la production de documents réclamés par un comité parlementaire creusant l’affaire UNIS avait nécessité le travail « de plus de 400 traducteurs ». (Un document déposé au Parlement doit obligatoirement l’être dans les deux langues officielles.)

Perte de confiance ou pas ?

De manière générale, les libéraux estiment que le but du comité est de faire croire que le gouvernement entier est corrompu et que cela constitue en soi une perte de confiance.

L’opposition estime que le gouvernement exagère. Le chef conservateur, Erin O’Toole, a indiqué en matinée qu’il était prêt à changer le nom du comité pour en retirer le mot « anticorruption ». Il estime, contrairement au gouvernement, que la motion conservatrice n’engage pas la confiance du Parlement. Il a fait ajouter un passage affirmant cela dans sa motion.

« Les Canadiens devraient se demander pourquoi [Justin Trudeau] est prêt à faire tout cela au lieu de fournir quelques documents », a demandé M. O’Toole en conférence de presse. « Nous ne laisserons pas M. Trudeau suggérer que nos questions raisonnables à propos d’un scandale concernant des dépenses signifient que nous voulons enclencher une élection », a-t-il ajouté.

Le vote sur la motion aura lieu mercredi. Jusqu’à présent, le Bloc québécois et le NPD ont indiqué qu’ils allaient voter avec les conservateurs. Cela ferait donc tomber le gouvernement libéral.

Il existe encore la possibilité que la gouverneure générale propose au Parti conservateur d’essayer de gouverner plutôt que de déclencher des élections. Le chef bloquiste juge cette éventualité très peu envisageable. « Ça impliquerait une forme de coalition dans laquelle le NPD et les conservateurs formeraient ensemble le gouvernement. Je ne veux pas être dans la cafétéria le midi, a lancé Yves-François Blanchet. Et si cela impliquerait que le Bloc québécois participerait à un gouvernement canadien, à sa face même, ça n’a pas de bon sens. Nous sommes un parti indépendantiste. […] Nous ne participerons à aucune forme de gouvernement de coalition. »

En 2008, à peine quelques semaines après le scrutin, Stephen Harper avait dû proroger le Parlement parce que l’opposition, qui s’était liguée en coalition, menaçait de le renverser. Sous la gouverne de Gilles Duceppe, le Bloc québécois avait accepté d’appuyer cette coalition pendant 18 mois.