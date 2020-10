Querelle à l’horizon entre Québec et Ottawa sur les normes de soins aux aînés

La hausse du nombre de cas de coronavirus dans les résidences de soins de longue durée du pays a convaincu Justin Trudeau de revenir à la charge avec son projet d’imposer des normes nationales de soins aux provinces. Le premier ministre fédéral compte entamer la discussion avec ses homologues dès cette semaine. Mais à peine M. Trudeau avait-il lancé cet avertissement que son homologue québécois François Legault a répliqué qu’il « joue avec le feu ».

La deuxième vague de la pandémie menace déjà les CHSLD et établissement pour aînés. Prévenir une nouvelle explosion de cas dans ces milieux de vie est une « priorité absolue », a prévenu l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Justin Trudeau a fait valoir, en conférence de presse à Ottawa, qu’il avait « hâte » de tenir son appel hebdomadaire avec les premiers ministres provinciaux dans quelques jours afin de discuter justement « de plusieurs choses, dont certainement la situation dans nos centres pour aînés et des soins de longue durée qui font encore face malheureusement à d’énormes défis, malgré tous les efforts que nous avons faits au printemps pour appuyer les provinces, et avec l’armée canadienne et avec la Croix-Rouge ».

Le premier ministre fédéral a renchéri « qu’on ne devrait pas voir des aînés mieux protégés ou moins bien protégés dans une région du pays que dans l’autre ». « Je pense que le moment est venu d’avoir une conversation entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’harmoniser et d’établir des normes pour les soins de longue durée partout au pays », a-t-il affirmé quelques secondes plus tard, en anglais.

La réplique n’a pas tardé du côté du gouvernement québécois, où François Legault s’oppose à cette idée de normes nationales depuis que M. Trudeau l’a d’abord évoquée au printemps dernier. « Je pense que M. Trudeau fait une erreur de proposer des mesures centralisatrices », a-t-il rétorqué aussitôt mardi. « Il y a un consensus, entre autres dans les provinces comme le Québec et l’Ontario, pour avoir plus d’autonomie sur le choix des moyens pour atteindre nos objectifs, en particulier dans un domaine de compétence comme la Santé qui est clairement un domaine de compétence provincial », a noté M. Legault, en rappelant en outre que les provinces réclament de façon unanime une hausse des transferts fédéraux en santé sans condition.

Nonobstant cette demande des provinces, M. Trudeau avait prévenu dans le discours du Trône il y a deux semaines qu’il comptait collaborer avec les provinces « en vue d’établir de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée ».

La Croix-Rouge au secours des CHSLD

Après avoir fait des ravages dramatiques dans les CHSLD et autres résidences au printemps dernier, la COVID-19 menace de nouveau ces populations à risque.

M. Trudeau a justement annoncé que la Croix-Rouge dépêchera davantage de renforts en Ontario dans sept résidences de soins de longue durée de la région d’Ottawa.

Le Devoir a appris que l’organisme compte aussi prolonger sa présence dans les milieux de vie du Québec. Plutôt que de terminer sa mission comme prévu d’ici la fin du mois d’octobre, la Croix-Rouge mettra jusqu’à 500 de ses membres à la disposition de résidences du Québec, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Le ministère de la Santé du Québec en est à évaluer les besoins. Une demande d’aide officielle en ce sens n’a pas encore été acheminée à Ottawa. Un peu plus de 300 employés de la Croix-Rouge étaient encore sur le terrain cette semaine.

La bonne entente entre Québec et Ottawa ne semble plus tout à fait régner ces temps-ci, suite à quelques différends entre les deux paliers de gouvernement. Le gouvernement Legault avait d’abord refusé d’adopter l’application mobile du fédéral Alerte Covid cet été, avant de faire volte-face il y a deux semaines. Le Devoir a en outre révélé que le gouvernement québécois a mis trois mois à accepter l’offre d’Ottawa d’aider au traçage de contacts de personnes infectées par le coronavirus par le biais de ses téléphonistes chez Statistique Canada.

Justin Trudeau n’a pas voulu critiquer ces délais du Québec. « Le rôle du gouvernement fédéral ce n’est pas de juger les réponses des autres, c’est d’être là pour les appuyer », s’est-il contenté de commenter.

Avec Guillaume Lepage