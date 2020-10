Ottawa annonce une nouvelle aide aux entreprises éprouvées par la COVID-19

Ottawa annonce une nouvelle aide pour les loyers commerciaux.

La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer ira directement aux entreprises qui ont perdu des revenus en raison de la pandémie, a expliqué le premier ministre Justin Trudeau.

La subvention pourrait atteindre jusqu’à 65 % des dépenses admissibles pour les entreprises. Une aide complémentaire de 25 % pourra être versée aux entreprises qui sont obligées de fermer temporairement à la suite des décisions des autorités locales. « Nous savons que la deuxième vague sera encore plus difficile pour ceux qui seront touchés. Notre réponse se doit d’être ciblée et efficace », a déclaré M. Trudeau en conférence de presse vendredi après-midi.

Comme indiqué dans le discours du Trône, la subvention salariale d’urgence sera prolongée.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a indiqué que le taux de subventions actuelles sera gelé à 65 % jusqu’au 19 décembre et la subvention salariale sera disponible pour les entreprises jusqu’en juin 2021.

Le gouvernement fédéral bonifie également le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Les entreprises déjà admissibles pourront faire une demande pour un prêt supplémentaire de 20 000 $. « Jusqu’à la moitié de ce prêt supplémentaire — soit 10 000 $ — pourrait être changée en subvention si le prêt est remboursé d’ici le 31 décembre 2021 », a expliqué la ministre Freeland.

Alerte COVID

Il y a maintenant huit provinces qui ont activé l’application de notification Alerte COVID.

Elle était déjà active en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba et en Saskatchewan. Le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard se sont ajoutés à la liste cette semaine. Il ne reste plus que l’Alberta et la Colombie-Britannique.

L’application a été téléchargée plus de quatre millions de fois au pays.