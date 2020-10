Recherche de contacts: Québec préfère les bénévoles aux téléphonistes d’Ottawa

François Legault se défend d’avoir boudé l’aide offerte par Ottawa pour prévenir les personnes qui ont été en contact avec des malades du coronavirus. Le premier ministre québécois argue qu’il préfère simplement faire appel à des bénévoles, avant d’avoir recours aux téléphonistes fédéraux. À Québec, on se défend d’avoir levé le nez sur ces ressources parce qu’elles viennent de la capitale fédérale.

M. Legault a reconnu une fois de plus, en mêlée de presse jeudi matin, que sa « grande priorité » était d’augmenter les capacités de recherche de contacts de la province. Or, Le Devoir révélait quelques heures plus tôt que le gouvernement québécois ne s’est prévalu que d’une infime part des téléphonistes de Statistique Canada mis à sa disposition par le gouvernement de Justin Trudeau. L’agence fédérale fait présentement 14 000 appels de traçage de contacts par jour dans trois provinces, dont seulement 1000 appels au Québec.

« Toute la main-d’œuvre qu’on peut aller chercher pour le traçage, incluant au fédéral, on va aller la chercher », a assuré M. Legault. « On en a déjà une partie. On a déjà des personnes du fédéral [mobilisées au Québec] puis, s’ils en ont plus de disponibles, on va les prendre. »

Son gouvernement n’a cependant pas su expliquer pour quelle raison cette aide, offerte cet été, n’a pas encore été retenue. M. Legault, son ministre de la Santé Christian Dubé et les directions de santé publique régionales déplorent depuis des semaines que les équipes épidémiologiques peinent à retracer tous les contacts de nouveaux cas de COVID-19 qui se multiplient rapidement en pleine deuxième vague.

En coulisses, à Québec, on fait valoir qu’un appel aux bénévoles a déjà été lancé, afin qu’ils s’inscrivent via la plateforme Je contribue. Le gouvernement tente aussi de dénicher des renforts au sein de divers ordres professionnels. Le ministère de la Santé doit donc d’abord évaluer l’état de ces ressources, avant de voir s’il aura besoin de davantage d’aide du fédéral, explique-t-on au gouvernement québécois.

Mais à Ottawa, le ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a sommé le gouvernement québécois d’accepter dès maintenant l’offre fédérale. « Les Québécois présentement font face à un très grand défi, qui est d’endiguer la pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont mises sur pied justement pour endiguer cette pandémie et l’objectif est que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada puissent travailler ensemble », a réagi Mme Joly.

« Il y a des options sur la table, des ressources qui sont offertes. Et il est important de pouvoir les utiliser, parce qu’encore aujourd’hui il y a 1078 [nouveaux] cas [au Québec] », a-t-elle argué.

À Québec, on martèle qu’il « est faux » de prétendre qu’on refuse l’aide du fédéral juste parce qu’il s’agit d’une offre d’Ottawa. Une centaine d’agents de Statistique Canada sont mobilisés sur le terrain et d’autres s’ajouteront prochainement.

Statistique Canada offre aux différentes provinces de faire jusqu’à 20 000 appels de traçage par jour dans leurs juridictions. L’agence fédérale assure en outre qu’elle pourrait augmenter cette offre, si la demande était plus grande.

Justin Trudeau s’est abstenu de commenter la timidité de la réponse du gouvernement québécois à cette offre. « Nous, on n’est pas là pour juger. On est là pour fournir de l’aide », a-t-il affirmé sur les ondes de Radio-Canada.

Un recrutement inefficace ?

Le gouvernement Legault compte une fois de plus sur sa plateforme Je contribue pour y recruter des bénévoles québécois prêts à prêter main-forte au système de santé. Quelque 500 personnes y ont répondu à l’appel et doivent maintenant être formées pour participer aux efforts de traçage de contacts.

Mais d’anciens professionnels de la santé rapportent en revanche au Devoir avoir tenté d’offrir leur aide, en vain.

Une ancienne infirmière s’est justement inscrite au site Je contribue il y a deux semaines, avant d’être invitée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale à remplir un formulaire d’offre de services où elle a précisé avoir de l’expérience en enquête. Le document a été dûment rempli et retourné le 25 septembre. Malgré un accusé de réception expédié aussitôt, cette personne demeure sans nouvelle du CIUSSS. Un courriel de relance est également resté sans réponse.

Une médecin retraitée déplore quant à elle avoir contacté par courriel la direction de la santé publique de Montréal il y a dix jours, en proposant ses services à temps partiel. Elle non plus n’a toujours pas de nouvelle.

L’efficacité de la plateforme Je contribue comme outil de recrutement de renforts avait été mise en doute au printemps dernier par de nombreux volontaires qui avaient dû attendre pendant des semaines qu’on les appelle pour enfin solliciter leur aide. Le conseil à l’époque avait été de contourner le système, pour offrir directement son aide aux CIUSSS et aux directions de santé publique justement.