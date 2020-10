Une aide fédérale supplémentaire de 600 millions de dollars aux PME

Le gouvernement fédéral ajoute 600 millions de dollars à un fonds pour aider les petites et moyennes entreprises à surmonter la pandémie de COVID-19.

À la suite de cette mesure annoncée vendredi par la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, le Fonds d’aide et de relance régionale atteint le 1,5 milliard de dollars.

Selon le gouvernement, le fonds a déjà aidé plus de 12 000 entreprises en difficulté, allant des boutiques des rues principales, aux hôtels, en passant par les restaurants.

Le fonds, qui est administré par les agences de développement régional du Canada, vise à prêter main-forte aux entreprises qui ne seraient pas admissibles à d’autres mesures d’aide liées à la pandémie.

Sur cet argent frais, près de 456 millions iront aux petites et moyennes entreprises confrontées à des pressions financières, pour les aider à garder des employés et à couvrir leurs coûts.

Un montant supplémentaire de 144 millions permettra aux entreprises et aux collectivités rurales d’accéder à des capitaux et à un soutien technique, et sera fourni par les Sociétés d’aide au développement des collectivités.

« Ce que nous avons appris, c’est que dans certains secteurs durement touchés, il était plus difficile pour les entreprises d’avoir accès aux capitaux par l’entremise des institutions financières, et c’est pourquoi elles sont venues nous voir », a expliqué Mme Joly en entrevue avec La Presse canadienne.

Par exemple, dans le nord de l’Ontario, la moitié des entreprises soutenues à ce jour sont dans le secteur du tourisme, a-t-elle noté.

« Nous voyons cela partout au Canada. »

L’argent est également allé aux entreprises en démarrage qui ont besoin d’investissements pour rester à flot, a-t-elle ajouté.

« C’était essentiel, car nous devons conserver notre innovation et notre avantage concurrentiel, malgré la pandémie », a-t-elle soutenu.

Mme Joly a déclaré qu’elle était également consciente que les principaux centres-villes « traversaient vraiment des moments difficiles en ce moment ».

« Nous cherchons des solutions ».

La ministre dit s’être entretenue cette semaine avec les chambres de commerce de plusieurs grandes villes pour voir ce que le gouvernement pouvait faire pour aider.

Allègement des loyers

Par ailleurs, les entreprises ont exhorté le gouvernement fédéral à élargir davantage le programme d’allègement des loyers commerciaux, d’autant plus que le loyer était dû jeudi.

Plus tôt cette semaine, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a prévenu que seulement le cinquième de ses membres s’attendaient à rester ouverts sans allègement de loyer.

Interrogé vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le financement supplémentaire était nécessaire parce que les programmes plus importants, tels que celui pour l’allègement des loyers, n’avaient pas aidé tout le monde.

« Il y avait encore de nombreuses petites entreprises, en particulier dans les régions rurales ou éloignées, qui tombaient entre les mailles du filet de ces programmes particuliers », a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse à Ottawa, aux côtés de Mme Joly.

Malgré cela, il a ajouté que le gouvernement fédéral aurait quelque chose de plus à dire sur le « soutien des coûts fixes » dans un proche avenir.