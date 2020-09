Vote de confiance: l’appui du NPD a coûté 5 milliards

Il y a eu un prix à payer par le gouvernement de Justin Trudeau pour survivre à son premier vote de confiance et se maintenir en poste : 5 milliards de dollars. C’est ce que devraient coûter les bonifications apportées aux mesures d’aide d’Ottawa pour satisfaire le NPD.

En août, le gouvernement fédéral avait annoncé qu’il prolongerait pour un dernier mois la Prestation canadienne d’urgence (PCU) puis en ferait transiter les bénéficiaires soit vers l’assurance-emploi, soit vers un programme de transition pour ceux ne se qualifiant pas à l’assurance-emploi. Coût de la mesure annoncée : 29 milliards de dollars, plus 8 milliards pour le mois supplémentaire de PCU, pour un total de 37 milliards.

Le NPD avait dénoncé les changements parce qu’ils auraient fait en sorte que certains prestataires auraient reçu moins que les 500 $ par semaine de la PCU. En effet, sur l’assurance-emploi, un chômeur reçoit 55 % de son salaire assurable, jusqu’à un maximum de 573 $ par semaine. Certains travailleurs gagnant peu ou étant à temps partiel auraient pu toucher moins. Ottawa avait fixé une prestation plancher à 400 $. La prestation pour ceux ne se qualifiant pas à l’assurance-emploi aurait aussi été de 400 $.

Le NPD a exigé une bonification de ces mesures en contrepartie de son appui au discours du Trône, qui constitue un vote de confiance. Il l’a obtenue. Ottawa a relevé à 500 $ par semaine le niveau plancher des deux prestations. La ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, a révélé tard mardi soir que cela faisait gonfler la facture de 5 milliards de dollars. Le coût initial prévu de 29 milliards passera à 34 milliards (ou 42 milliards en incluant la PCU).

Selon la ministre, cela couvrira aussi le coût du nouveau congé de maladie de deux semaines, payé 500 $ par semaine par Ottawa. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a aussi exigé – et obtenu – que ce congé soit offert non seulement aux personnes atteintes de la COVID-19 et celles devant s’isoler à cause du coronavirus, mais aussi aux personnes dont la maladie (comme le rhume ou la grippe) les rendrait plus vulnérables à la COVID-19. Selon le NPD, ce changement fera en sorte que « des millions » de personnes se qualifieront à ce congé plutôt que juste « des milliers ».

Le projet de loi C-4 instaurant ces mesures a été adopté à l’unanimité par la Chambre des communes mercredi matin à 3 heures, après quatre heures et demie de débat. Le Parti conservateur et le Bloc québécois avaient déploré que le projet de loi soit adopté sous le bâillon, mais ont appuyé l’initiative néanmoins.

Le C-4 autorise par ailleurs Ottawa à dépenser jusqu’à 17 milliards de plus pour des programmes existants si un besoin urgent s’en fait sentir et ce, sans obtenir une nouvelle autorisation du Parlement. Le coût total de C-4 est donc potentiellement, si ces sommes sont effectivement utilisées, de 59 milliards.