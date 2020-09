Le discours du Trône pourrait se traduire par une hausse de taxes, prédit le DPB

C’est au tour du Directeur parlementaire du budget (DPB) de sonner l’alarme à propos du niveau d’endettement d’Ottawa. Pour l’instant, la situation demeure à peu près soutenable, mais le Canada pourrait sombrer dans une spirale de l’endettement si les promesses contenues dans le discours du Trône lu la semaine dernière se matérialisent. Des coupures et des hausses de taxes seraient alors inévitables, prédit Yves Giroux.

Dans son rapport sur les perspectives économiques et financières du gouvernement fédéral, le DPB prédit que le déficit pour l’année en cours s’élèvera à 328,5 milliards de dollars, soit un peu moins que les 343 milliards souvent évoqués jusqu’à présent. Une large part de ce déficit (226 milliards $) serait attribuable aux diverses mesures mises en place pour répondre à la pandémie de coronavirus. La balance découlerait du ralentissement de l’économie et des baisses de revenus de l’État qu’il engendre. Un tel déficit ferait gonfler la dette accumulée, dont la taille représenterait alors 47,9 % du PIB du Canada.

Puis, toujours selon les projections du DPB, le déficit diminuerait à 73,8 milliards en 2021-22 et encore à chacune des années subséquentes jusqu’à atteindre 34,8 milliards $ en 2025-26. La taille de la dette accumulée atteindrait son sommet en 2021-22, à 48,1 % du PIB.

Selon ce scénario, le niveau d’endettement du Canada serait à peu près soutenable. « La situation actuelle paraît soutenable, mais à peine », a résumé Yves Giroux au cours d’une séance d’information. « Ça n’en prendrait pas beaucoup en termes de nouvelles dépenses, de réduction d’impôts ou de hausse des taux d’intérêt pour que la dette fédérale devienne insoutenable. »

C’est justement là où le bât blesse. Pour arriver à ces chiffres, le DPB se base sur le statu quo. Il présume que les mesures gouvernementales mises en place pendant la pandémie arriveront à échéance comme prévu et ne seront pas reconduites. Il présume aussi que d’autres programmes ne seront pas instaurés. Or, le discours du Trône lu la semaine dernière a fait miroiter une pléiade de nouveaux programmes : assurance-médicaments, places en garderies, aide au milieu culturel, congé maladie de 10 jours payé par Ottawa. Cette dernière promesse fait déjà l’objet d’un projet de loi sur le point d’être adopté à la Chambre des communes.

Ces promesses viendront potentiellement miner la situation financière d’Ottawa. « Le discours du Trône contenait beaucoup d’engagements qui impliquent des dépenses importantes et notre mise à jour économique et financière ne les inclut pas, a expliqué Yves Giroux. […] Si le gouvernement introduit des mesures de dépenses significatives permanentes, c’est fort probable que le ratio dette-PIB va continuer d’augmenter au cours des prochaines années. Et ça, c’est souvent accepté comme la définition d’une situation financière qui est non viable. »

Une situation financière non viable aurait des conséquences bien réelles sur les citoyens : moins de services ou plus d’impôts.

« La dette ne peut continuer d’augmenter pour toujours, rappelle M. Giroux. Éventuellement, on atteint des niveaux qui sont très difficiles à soutenir. Les intérêts accaparent une part de plus en plus importante des revenus gouvernementaux et les revenus générés par le gouvernement doivent de plus en plus aller au service de la dette. […] Si le gouvernement voulait s’en tenir à un ratio dette-PIB qui décroît au moins à moyen terme, il devrait réduire ses dépenses ailleurs ou augmenter les taxes et les impôts afin de s’assurer que sa situation financière redevienne ou reste viable. »